بسبب سرطان الرئة .. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شقيق محمد هنيدي

رحل عن عالمنا شقيق الفنان محمد هنيدي مساء اليوم، داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بعد صراع مع سرطان الرئة.

وكان الراحل قد مر بأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، حيث خضع للعلاج داخل المستشفى قبل أن تتدهور حالته في الساعات الأخيرة، ليفارق الحياة متأثرًا بمضاعفات المرض.

وأعلن الفنان محمد هنيدي عن وفاة شقيقه، وسط حالة من الحزن، فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن رحل عن عالمنا اليوم الإثنين الشقيق الأكبر الفنان محمد هنيدي هشام بالتزامن مع العرض الخاص لفيلم الجواهرجي الذي كان من المقرر أن يقام اليوم.

فيلم «الجواهرجي»

ومن المنتظر أن يبدأ عرض فيلم «الجواهرجي» في دور السينما يوم 5 أغسطس، ليكون في مقدمة الأعمال التي تنضم إلى المنافسة خلال الشهر، خاصة أن الفيلم يجمع للمرة الجديدة بين النجم محمد هنيدي والفنانة منى زكي في عمل واحد، وهو ما يمثل أحد أبرز عوامل جذب الجمهور للعمل.

ويشارك في بطولة «الجواهرجي» إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي، كل من أحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب الفنان الراحل أحمد حلاوة.

والفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويعتمد على أجواء تجمع بين الكوميديا والبعد الاجتماعي، من خلال قصة تقترب من تفاصيل الحياة الزوجية وما يمكن أن تفرضه من مواقف وتحديات مع مرور الوقت.

وتدور أحداث «الجواهرجي» حول زوجين يحاولان التخلص من حالة الروتين التي سيطرت على حياتهما، والسعي إلى إعادة الحيوية للعلاقة بينهما، إلا أن محاولاتهما لا تمر بالشكل المتوقع، إذ يجدان نفسيهما أمام سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات التي تقودهما إلى العديد من الأزمات الكوميدية.

ويحاول العمل تقديم موضوع اجتماعي في قالب خفيف، مع الاستفادة من المساحات الكوميدية التي يوفرها الموقف والشخصيات، إلى جانب التركيز على العلاقات الإنسانية والتفاصيل اليومية داخل الحياة الزوجية.

وتزداد أهمية الفيلم مع عودة محمد هنيدي ومنى زكي إلى البطولة المشتركة، بعد فترة من الغياب عن تقديم عمل يجمعهما، وهو ما جعل «الجواهرجي» واحدًا من الأفلام التي ينتظر الجمهور اكتشاف تفاصيلها وطبيعة العلاقة بين شخصيتي البطلين.