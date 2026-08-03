عاشور والصباحي يقودان ملف الـVAR.. والغندور يترأس لجنة تطوير الحكام بالموسم الجديد

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وفقًا لمصادر، على إسناد ملف تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال الموسم الكروي الجديد إلى الثنائي الدولي محمود عاشور ومحمد الصباحي، في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم قبل انطلاق منافسات الموسم 2026-2027.

ويعد محمود عاشور من أبرز المتخصصين في تقنية الفيديو على المستويين القاري والدولي، حيث شارك في العديد من البطولات الكبرى ضمن أطقم حكام الـVAR، وحظي بثقة الاتحادين الإفريقي والدولي في أكثر من مناسبة.

وأضافت المصادر أن لجنة تطوير الحكام ستعمل برئاسة الحكم الدولي السابق جمال الغندور، وتضم في عضويتها كلًا من محمد الصباحي، ومحمد الحنفي، ومحمد يوسف، ومحمود البنا، على أن تتولى اللجنة متابعة تطوير الأداء الفني للحكام، ووضع برامج التقييم والتأهيل خلال الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان الرسمي عن الهيكل الجديد لمنظومة التحكيم، في إطار استعدادات اتحاد الكرة لانطلاق الموسم الجديد، وسط توجه لإعادة تنظيم ملفات الحكام وتقنية الفيديو بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل الأخطاء التحكيمية.