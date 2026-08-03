الغذاء والنزاعات والشرق الأوسط تتصدر أجندة الدنمارك برئاستها لمجلس الأمن

بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في اتصالات هاتفية، مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية السعودي، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العُماني، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، كل على حدة، علاقات التعاون، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصالات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.



وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.