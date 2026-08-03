خالد الغندور يوجه رسالة بشأن أزمة بيزيرا مع الزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة بشأن أزمة اللاعب خوان بيزيرا مع نادي الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "بلاش حد من الفريق المنافس يتكلم علي خوان بيزيرا وانه لم يرجع حتي الأن ولم ينضم عشان وكيله عايز العمولة بتاعته ودي مشاكل بتحصل وحصلت كثير قبل كده ومع بداية الموسم الماضي وسام ابو علي رفض التواجد في معسكر الأهلي بعد كأس العالم للأندية بموافقة وكيله ادم وطني رغم ان عقده ممتد ٤ سنوات ورغم اهمية اللاعب ولكن الأهلي وافق علي بيعه في النهاية بناء علي طلبه هو ووكيله رغم غيابه عن فترة الإعداد لمدة اسبوعين".

وكان قد أبلغ الثنائي المحترف في صفوف الزمالك، الأنجولي شيكو بانزا والبرازيلي خوان بيزيرا، إدارة الكرة بالنادي بموعد وصولهما إلى القاهرة، استعدادًا للانتظام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللاعبان لإدارة الكرة أنهما سيتواجدان في القاهرة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بعد استلام تذاكر السفر الخاصة بهما، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر الفريق والاستعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينضم الثنائي إلى تدريبات الزمالك فور وصولهما، بعد إنهاء جميع ترتيبات السفر، ليصبحا تحت تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.