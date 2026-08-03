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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي، ومناقشة آخر المستجدات بهذا الملف، والوقوف على المعوقات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ ، وذلك في ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري .

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام و اللواء اسلام كمال مساعد مدير أمن دمياط و المهندس اشرف محمود رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والمهندس بدر عبد التواب وكيل وزارة النقل والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الري بدمياط و مديري المديريات والهيئات و ممثلي شركات المرافق والجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف .

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي، والتي تشمل القطاع الواقع بنطاق محافظة دمياط، بدءًا من مدينة دمياط للأثاث وحتى مدخل مدينة جمصة، و متابعة معدلات تنفيذ الأعمال بالموقع.

كما تناول الاجتماع المعوقات التي قد تؤثر على سير العمل، حيث وجه المحافظ بسرعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإزالتها، والإسراع في تنفيذ أعمال نقل وتوفيق أوضاع المرافق وإنهاء الإجراءات المساحية، وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة.

وأكد المحافظ أن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي المشروعات الحيوية التي تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية ، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية الدورية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى محافظة دمياط

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