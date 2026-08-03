اتحاد الكرة يستعد لإجراء قرعة الدوري الممتاز .. و5 جولات تسبق معسكر المنتخب في سبتمبر

تتجه الأنظار إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يستضيف بعد غدٍ الأربعاء مراسم سحب قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، إيذانًا بانطلاق الاستعدادات الرسمية للموسم الجديد.

وبحسب مصادر، من المقرر أن تُجرى القرعة بحضور ممثلي الأندية والجهات المنظمة، من أجل تحديد جدول مباريات البطولة وترتيب مواجهات الموسم، قبل انطلاق المنافسات خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب الوطني، تقرر إقامة خمس جولات من منافسات الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي المقرر خلال شهر سبتمبر.

ويأتي هذا التوقف لإتاحة الفرصة أمام المنتخب المصري للدخول في معسكر إعداد، استعدادًا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للاستحقاقات القارية المقبلة.

ومن المنتظر أن تسهم إقامة خمس جولات قبل فترة التوقف في منح الأندية فرصة للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب توفير فرصة للجهاز الفني للمنتخب لمتابعة اللاعبين المحليين قبل إعلان القائمة الخاصة بالمعسكر.