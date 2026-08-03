منافس إسباني يصارع برشلونة على ضم موهبة المغرب

لم يُقدّم برشلونة أيّ عرض رسمي حتى الآن لنادي جيرونا من أجل التعاقد مع لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي، غير أن الاهتمام يبقى قائماً.

وأكّدت صحيفةموندو ديبرتيفو الكتالونية، أن قيمة البيع المتوقعة لأوناحي تُناسب كثيراً مخططات برشلونة، بالنظر إلى ضائقته المالية، وتبلغ حوالي 10 ملايين يورو، بعد هبوط جيرونا للدرجة الثانية.

وأشارت إلى أن برشلونة يضع احتمال رحيل مارك كاسادو بقيمة 40 مليون يورو كمفتاح لصفقة أوناحي، ما يجعله يضمن توازناً في خط الوسط، مع فائدة مالية تُقدّر بـ 30 مليون يورو.

منافس برشلونة

ويواجه برشلونة مشكلة تتمثل في منافسة أندية أخرى مهتمة بنجم "أسود الأطلس"، وعلى رأسها ريال بيتيس، المستعد لاستثمار مبلغ كبير، وفقاً للمصدر، بعد تأهله لدوري أبطال أوروبا، وقد يزامل مواطنه الجناح عبد الصمد الزلزولي.

ويحرص لاعب أولمبيك مارسيليا السابق على حسم مستقبله سريعاً، ولذلك قد يكون الأسبوع المقبل حاسماً في تحديد مصيره.