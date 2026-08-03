اتحاد طنجة يواجه برشلونة الإسباني وديا

أعلن نائب رئيس نادي اتحاد طنجة، ياسين التمسماني، عن إقامة مباراة ودية تجمع الفريق بنادي برشلونة الإسباني، يوم السبت 15 أغسطس، على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، وذلك في إطار استعدادات الناديين للموسم الكروي الجديد.

اتحاد طنجة ضد برشلونة

وأكد التمسماني أن برشلونة سيحل بمدينة البوغاز لخوض هذه المواجهة بحضور لاعبيه الأساسيين، في مباراة ينتظر أن تستقطب اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا، بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النادي الإسباني داخل المغرب، وما تمثله هذه المناسبة من حدث رياضي استثنائي لعشاق كرة القدم.