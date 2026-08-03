باريس سان جيرمان يتحرك لضم الحارس الياباني الأسمر

قدّم باريس سان جيرمان عرضًا رسميًا إلى بارما الإيطالي، من أجل ضم حارس المرمى الياباني زيون سوزوكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، أن باريس سان جيرمان قدّم عرضًا بقيمة 33 مليون يورو إلى بارما لضم الحارس الياباني سوزوكي.

وأضاف أن باريس سان جيرمان يتفوق على يوفنتوس الآن، بعد إرسال العرض الرسمي، واستعداد بارما للمضي قدمًا.

ويُعد زيون سوزوكي أحد أبرز الحراس الصاعدين في أوروبا، بعدما قدم مستويات لافتة مع بارما، إلى جانب مشاركته مع منتخب اليابان في كأس العالم 2026، ما جعله هدفًا لعدد من كبار الأندية الأوروبية.

وأشار إلى أن سان جيرمان قدّم عرضه لسوزوكي أيضًا، مؤكدًا أن الصفقة باتت قيد الإنجاز.

يذكر أن لوكاس شوفالييه وماتفي سافونوف تبادلا اللعب أساسيا لحماية عرين سان جيرمان في الموسم الماضي، بعد بيع جيانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي.