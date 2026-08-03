ترامب: شركات النفط تحقق أرباحًا ضخمة بسبب نقص الخام المرتبط بحرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن شركات النفط الكبرى تجني "أرباحًا طائلة" بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن نقص النفط الخام بسبب الحرب الإيرانية.

وأوضح “ترامب” للصحفيين في البيت الأبيض: "لا يعجبني ذلك، إنهم يجنون أموالًا كثيرة جدًا بسبب النقص"، مشيرًا إلى شركتي إكسون موبيل وشيفرون بشكل خاص.

وأضاف ترامب أن الشركتين حققتا أرباحًا كبيرة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، داعيًا إياهما إلى إعادة جزء من هذه الأرباح إلى المستهلكين وخفض أسعار البيع.

وكانت إكسون موبيل وشيفرون قد أعلنتا تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت أرباح شيفرون إلى نحو 12 مليار دولار، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تجاوزت أرباح إكسون 14.5 مليار دولار، مقابل 7.1 مليار دولار في العام السابق.

وجاء ارتفاع أسعار النفط وسط التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، ما أدى إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.