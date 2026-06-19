منعش ولذيذ.. طريقة عمل سموزي البطيخ

سموزي البطيخ من أكثر المشروبات الصيفية المنعشة التي يفضلها الكثيرون خلال الأجواء الحارة، إذ يتميز بمذاقه الحلو الطبيعي وقدرته على ترطيب الجسم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء. كما يمكن تحضيره بسهولة في دقائق معدودة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ليكون خيارًا مثاليًا للاستمتاع بمشروب صحي ولذيذ في فصل الصيف.

طريقة عمل سموزي البطيخ المنعش

المكونات:

3 أكواب بطيخ مقطع ومُزال البذر

كوب ثلج مجروش

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة عسل أو سكر (اختياري)

عدة أوراق نعناع للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

1. ضعي قطع البطيخ في الخلاط.

2. أضيفي الثلج وعصير الليمون والعسل إذا رغبتِ في مذاق أكثر حلاوة.

3. اخفقي المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

4. اسكبي السموزي في أكواب التقديم.

5. زينيه بأوراق النعناع وقدميه باردًا.

أفكار للتنويع

إضافة نصف كوب فراولة للحصول على نكهة مميزة.

إضافة كوب زبادي لسموزي أكثر كثافة وفائدة.

إضافة رشة من بذور الشيا لزيادة القيمة الغذائية.

وبذلك تمتع بمشروب صيفي منعش، غني بالماء ويساعد على ترطيب الجسم في الأجواء الحارة.