فاكهة صيفية تمنع أمراض القلب والشرايين والسكر.. تعرف عليها

يعد البطيخ من الفواكه الشهية التى يزداد تناولها خلال فصل الصيف، حيث يمتلك مذاقا شهيا ومميزا.

وذكرت جامعة نورث وسترن هيلث ساينس أن البطيخ يمتلك القدرة على حماية الجسم من أمراض القلب والشرايين والسكري والالتهابات.

تحسن صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالليكوبين قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أشارت بعض الدراسات إلى وجود صلة بين تناول البطيخ وأمراض القلب، حيث رجّحت أن مستخلص البطيخ قد يخفض ضغط الدم على المدى الطويل.

واقترح الباحثون أن السيترولين والأرجينين، وهما من مضادات الأكسدة الموجودة في البطيخ، قد يُحسّنان وظائف الشرايين.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان



يساهم الليكوبين الموجود في البطيخ في تقليل الالتهاب يفتح نافذة جديدة والإجهاد التأكسدي، وهو خلل في التوازن بين الجذور الحرة (الجزيئات غير المستقرة التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي، والتي يمكن أن تسبب المرض) وقدرة الجسم على مكافحة آثارها.

يمكن أن يزيد الالتهاب المزمن من خطر الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك السرطان.

تشير الدراسات إلى أن الليكوبين لديه القدرة على تقليل الالتهاب ومنع نمو الخلايا السرطانية، مما يقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

وأكدت الدراسات أن زيادة تناول الليكوبين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.

يساعد في تقليل الالتهاب

مزيج مضادات الأكسدة المكون من الليكوبين وفيتامين سي، الموجود في البطيخ، يمكن أن يقلل الالتهاب والتلف التأكسدي مع مرور الوقت ويمكن أن يسبب الالتهاب تورماً أو ألماً أو احمراراً في الجلد لدى المصابين به.

ويمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى حالات خطيرة، بما في ذلك السرطان والربو وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.