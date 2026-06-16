إرث القفاز | الفيفا يتغزل في مصطفى شوبير عقب أدائه أمام بلجيكا

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب عقب تألقه أمس أمام بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي للفبفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقرير بعنوان “إرث القفاز.. كيف أعاد مصطفى شوبير قصة والده بعد 36 عاماً”.

وأكد الفيفا أن حارس مرمى منتخب مصر كتب أول فصول حكايته المونديالية بطريقة أعادت إلى الأذهان مسيرة والده أحمد شوبير، أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، بعدما ارتبط اسم العائلة مجدداً ببطولة كأس العالم عبر جيلين يفصل بينهما أكثر من ثلاثة عقود.

وأضاف التقرير أن أداء مصطفى شوبير أمام بلجيكا لم يكن مجرد مشاركة بل له أبعاد إنسانية بإعادة اسم شوبير للأذهان عقب مشاركته منذ 36 عاما عندما شارك والده مع المنتخب بمونديال 90.

وأكد الفيفا مقولة “هذا الشبل من ذاك الأسد” عقب نجاح الحارس الشاب في تقديم أداء مميز أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية.