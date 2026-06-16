الفيفا يعلن تخطي الحضور الجماهيري لأكثر من مليون مشجع في أول 16 مباراة بكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا ”عن تخطي الحضور الجماهيري في كأس العالم 2026 لأكثر من مليون مشجع في أول 16 مباراة فقط.

ومن المقرر ان تكون مباريات كأس العالم 104 مباراة لذلك فالجميع في انتظار رقم غير مسبوق في التاريخ للحضور الجماهيري في كرة القدم في بطولة مجمعة.

وجاء الحضور الجماهيري في كأس العالم 2026 حتى الآن كالتالي :

1. المكسيك × جنوب أفريقيا — 80,824 مشجع

2. البرازيل × المغرب — 80,663 مشجع

3. الولايات المتحدة الأمريكية × باراجواي — 70,492 مشجع

4. إيران × نيوزيلندا — 70,108 مشجع

5. هولندا × اليابان — 69,285 مشجع

6. كوت ديفوار × الإكوادور — 68,274 مشجع

7. ألمانيا × كوراساو — 68,021 مشجع

8. قطر × سويسرا — 67,966 مشجع

9. إسبانيا × الرأس الأخضر — 67,640 مشجع

10. مصر × بلجيكا — 66,775 مشجع

11. هايتي × إسكتلندا — 64,146 مشجع

12. السعودية × الأوروجواي — 62,764 مشجع