كورتوا : التعادل مع مصر نتيجة عادلة .. واجهنا منتخبًا قويًا

أكد كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا أن التعادل أمام منتخب مصر كان نتيجة منطقية وعادلة، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الفراعنة خلال المباراة.

منتخب بلجيكا

وقال كورتوا: “لعبنا أمام منتخب قوي تعادل مع إسبانيا وخسر من البرازيل بصعوبة شديدة، لذلك كانت النتيجة جيدة بالنسبة لنا. التعادل كان منطقيًا وعادلًا، الشوط الأول كان لهم والشوط الثاني كان لنا، وأتيحت لهم فرص كما أتيحت لنا فرص أيضًا.”

وكان منتخب مصر قد فرض التعادل الإيجابي 1-1 على منتخب بلجيكا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.