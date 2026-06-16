ياسر إدريس: انتخاب وزير الشباب والرياضة باليونسكو إنجاز جديد وثقة دولية

تقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، بأصدق التهاني إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن هذا الإنجاز الدولي الكبير يُعد تتويجًا للمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة العالمية، ويعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة المؤسسات والهيئات الدولية المؤثرة.

وأضاف أن انتخاب الوزير جوهر نبيل لهذا المنصب الرفيع هو اختيار يستحقه كما انه يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الرياضة المصرية، ويجسد نجاح الرؤية المصرية في دعم قضايا الشباب والرياضة والتنمية المستدامة، وتعزيز دور الرياضة كأداة فاعلة لتحقيق التنمية والاندماج المجتمعي.

كما أعرب عن ثقته الكاملة في قدرة جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على قيادة أعمال اللجنة بكفاءة واقتدار، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم المبادرات الرياضية والتنموية على المستوى العالمي.

واختتم المهندس ياسر إدريس تهنئته متمنيًا لوزير الشباب والرياضة دوام التوفيق والسداد في مهمته الدولية الجديدة، ومزيدًا من النجاحات التي ترفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.