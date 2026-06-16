التعادل يفرض كلمته في انطلاقة كأس العالم 2026.. نصف مباريات الجولة الأولى تنتهي بلا فائز

فرض التعادل نفسه على منافسات الأيام الستة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما انتهت 8 مباريات من أصل 16 مواجهة بنتيجة التعادل بنسبة بلغت 50% من إجمالي مباريات الجولة الأولى حتى الآن.

وشهدت البطولة العديد من التعادلات اللافتة أبرزها تعادل المنتخب المغربي مع البرازيل بنتيجة 1-1 وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بالنتيجة ذاتها بالإضافة إلى تعادل السعودية مع أوروجواي وقطر مع سويسرا.

ويعكس العدد الكبير من التعادلات حالة الحذر التي سيطرت على المنتخبات في ضربة البداية، حيث فضلت العديد من الفرق تجنب الخسارة في المباراة الأولى والحفاظ على فرصها في المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

نتائج المجموعات حتى الآن

المجموعة الأولى

- المكسيك 2-0 جنوب أفريقيا

- كوريا الجنوبية 2-1 التشيك

المجموعة الثانية

- سويسرا 1-1 قطر

- كندا 1-1 البوسنة والهرسك

المجموعة الثالثة

- المغرب 1-1 البرازيل

- اسكتلندا 1-0 هايتي

المجموعة الرابعة

- الولايات المتحدة الأمريكية 4-1 باراجواي

- أستراليا 2-0 تركيا

المجموعة الخامسة

- ألمانيا 7-1 كوراساو

- كوت ديفوار 1-0 الإكوادور

المجموعة السادسة

- اليابان 2-2 هولندا

- السويد 5-1 تونس

المجموعة السابعة

- مصر 1-1 بلجيكا

- إيران 2-2 نيوزيلندا

المجموعة الثامنة

- السعودية 1-1 أوروجواي

- إسبانيا 0-0 الرأس الأخضر

ألمانيا صاحبة أكبر انتصار

وشهدت الجولة الأولى نتائج كبيرة، حيث حقق منتخب السويد فوزا عريضا على تونس بنتيجة 5-1 بينما سجل منتخب ألمانيا أكبر حصيلة تهديفية حتى الآن بعدما اكتسح كوراساو بنتيجة 7-1.