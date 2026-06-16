ياسر ريان : حسام حسن تفوق على " جارسيا" تكتيكياً

أشاد، ياسر ريان ، لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق، بأداء المنتخب تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، امام بلجيكا في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين في ولايه سياتل، في اولي مباريات منتخب الفراعنة في المونديال ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ١/١

وقال ريان في تصريحات لبرنامج " لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي علي إذاعة ميجا أف ام ، ان حسام حسن نجح في إدارة المباراة بإقتدار وتفوق علي مدرب كبير بحجم رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا ،

لافتاً الي ان " العميد " نجح في اخماد نيران الانتقادات والتشكيك الذي يتعرض لهما طوال الوقت قبل بدايه البطولة

وأكد أن مواجهتي إسبانيا والبرازيل الوديتين خلال معسكر الاعداد ، صنعت الفارق مع المنتخب الوطني ، وكان لها مفعول السحر علي اداء اللاعبين ، بعدما تعودوا علي مواجهة منتخبات أوروبا القوية والمرشحة للتتويج بالمونديال

وقال ان مواجهتي نيوزيلندا وايران ستكون في غايه الصعوبة، لافتاً الي ان الفوز في واحدة منهم سيضمن التأهل للمنتخب الي الدور الثاني