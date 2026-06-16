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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توزيع الأدوار.. ناقد رياضي يكشف سر تغيير محمد صلاح أمام بلجيكا

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يسير وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء فريق جماعي، لا يعتمد على نجم واحد، مشيرًا إلى أن ما ظهر خلال المباريات الأخيرة يعكس هذه الفلسفة بشكل واضح.

محمد صلاح 

وأوضح أحمد جلال، خلال تغطية كأس العالم على قناة صدى البلد، أن تصريحات حسام حسن في المؤتمر الصحفي الأخير، أكدت رغبته في تكوين فريق يمتلك شخصية قوية داخل الملعب، يعتمد على الجماعية وتوزيع الأدوار، وليس على لاعب بعينه مهما كانت إمكانياته.

وأشار إلى أن محمد صلاح، رغم تقديمه أداءً مميزًا لنحو 74 دقيقة، شهد تغيرًا في طريقة توظيفه داخل الملعب، حيث احتاج الفريق إلى لاعب يؤدي دور المهاجم الصريح داخل منطقة الجزاء، ما دفع الجهاز الفني لإشراك حمزة عبد الكريم في مركز رأس الحربة.

وأضاف جلال أن حمزة عبد الكريم قدم أداءً لافتًا خلال الدقائق التي شارك فيها، مؤكدًا أنه نجح في أداء دوره بشكل مميز، وهو ما يتماشى مع إشادة حسام حسن بإمكانياته، حيث وصفه بأنه لاعب يمتلك شخصية قوية وعقلية مميزة.

وأكد أن ما أشار إليه إبراهيم حسن، بشأن تقييم المنتخب بعد 3 مباريات فقط، يتطابق مع تصريحات حسام حسن، الذي شدد على عدم الحكم على الفريق من مباراة واحدة، حتى في حال تحقيق الفوز.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر

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