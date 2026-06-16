محمد صلاح يكشف عن كواليس المعاناة البدنية في مواجهة بلجيكا

علق محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على الظروف المناخية التي صاحبت مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة شكل تحديًا كبيرًا للاعبين طوال أحداث اللقاء.

وفرض منتخب مصر التعادل بنتيجة 1-1 على نظيره البلجيكي في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، ليحصد الفراعنة نقطة ثمينة في بداية مشوارهم بالمونديال.

وخلال حديث جمعه بالنجم الألماني السابق شفاينشتيجر عقب المباراة في ممر غرف الملابس، أشار صلاح إلى أن الأجواء داخل الملعب كانت مرهقة للغاية، موضحًا أن اللاعبين تأثروا بدرجات الحرارة المرتفعة التي فرضت إيقاعًا مختلفًا على اللقاء.

وأكد قائد منتخب مصر أن فترات التوقف لشرب المياه كانت ضرورية لمساعدة اللاعبين على مواصلة المباراة، في ظل الطقس الحار الذي صاحب المواجهة.

وشهد اللقاء تقدم المنتخب المصري أولًا عبر إمام عاشور في الدقيقة 20، قبل أن يعود المنتخب البلجيكي إلى المباراة مستفيدًا من هدف عكسي سجله محمد هاني في مرماه خلال الشوط الثاني، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي.

وعزز هذا التعادل رصيد مصر في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، حيث يعد التعادل الثالث للفراعنة في البطولة بعد نتيجتي هولندا وأيرلندا في مونديال 1990.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة مهمة أمام منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق التأهل إلى الدور المقبل.