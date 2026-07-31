أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، عقد الصفقة الرابعة لتدعيم الفريق الأول للكرة قبيل إنطلاق الموسم الجديد وذلك بعد التعاقد مع محمد شكري لاعب الأهلي

المصري يتعاقد مع محمد شكري لاعب الأهلي لأربعة مواسم

جاء التعاقد على سبيل الإنتقال النهائي لأربعة مواسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2030/2029 .

و حصل المصري على الاستغناء الخاص باللاعب من النادي الأهلي بعد سداد المقابل النقدي للصفقة ثم قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري.

الجدير بالذكر أن اللاعب محمد شكري والذي يشغل مركز الظهير الأيسر يبلغ من العمر 27 عامًا وقد ترعرع اللاعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي قبل أن ينتقل لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا قبل نحو أربعة مواسم ليعود مطلع الموسم الماضي لصفوف الأهلي قبل أن ينتقل لصفوف النسور الخضر الذين سبق لهم إبرام ثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث سبق لهم التعاقد مع المغربي عبد الله الزياني مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي وياسين الملاح لاعب خط وسط فريق فاركو ومصطفى العش مدافع الأهلي.