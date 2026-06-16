قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الأمريكي: إيران لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية المدمرة
ستارمر: بحثنا مع قادة السبع الآخرين تفاصيل الاتفاق الأمريكي - الإيراني وسبل إعادة فتح هرمز سريعا
طرح جديد في البورصة.. صكوك سيادية وسندات خزانة قيمتها 14 مليار جنيه
النفط يفقد 10% من قيمته في يومين.. خام برنت يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر
القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ
ترامب: عودة الملاحة لمضيق هرمز ورفض تمويل إعادة إعمار إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا
ترامب: سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان
مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
كامل الوزير: أتحمل مسئولية سداد 14 مليار يورو.. وأورد للدولة فائضًا بالدولار
وزير النقل لـ النواب: لا نحصل على مليم من الموازنة العامة.. ومشروعاتنا تمول نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان : حسام حسن تفوق على " جارسيا" تكتيكياً.. ونجح في إخماد نيران الانتقادات والتشكيك

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

أشاد، ياسر ريان ، لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق، بأداء المنتخب تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، امام بلجيكا في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين في ولايه سياتل، في اولي مباريات منتخب الفراعنة في المونديال ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ١/١ 
 

وقال ريان في تصريحات لبرنامج " لعبة والتانية" مع الإعلامي كريم رمزي علي إذاعة ميجا أف ام ، ان حسام حسن نجح في إدارة المباراة بإقتدار وتفوق علي مدرب كبير بحجم رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا ، 
لافتاً الي ان " العميد " نجح في اخماد نيران الانتقادات والتشكيك الذي يتعرض لهما طوال الوقت قبل بدايه البطولة

وأكد أن مواجهتي إسبانيا والبرازيل الوديتين خلال معسكر الاعداد ، صنعت الفارق مع المنتخب الوطني ، وكان لها مفعول السحر علي اداء اللاعبين ، بعدما تعودوا علي مواجهة منتخبات أوروبا القوية والمرشحة للتتويج بالمونديال

وقال ان مواجهتي نيوزيلندا وايران ستكون في غايه الصعوبة، لافتاً الي ان الفوز في واحدة منهم سيضمن التأهل للمنتخب الي الدور الثاني

ياسر ريان حسام حسن بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026

شوبير ومصطفى

هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى

ترشيحاتنا

استخراج البطاقة اونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

رأس السنة الهجرية

بعد ثبوت الرؤية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميا

اسعار العملات اليوم

بكام الريال السعودي والدولار؟.. أسعار العملات الآن في البنوك

بالصور

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أحدث إطلالات صبا مبارك

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد