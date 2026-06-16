إشادة واسعة بمنتخب مصر بعد التعادل مع بلجيكا.. ورسالة دعم لحسام وإبراهيم حسن

أشاد أحد النقاد الرياضيين بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن التعادل الذي حققه الفراعنة يمثل خطوة مهمة يجب البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «اللي حصل امبارح وتعادلنا مع بلجيكا خطوة كبيرة قوي لازم نبني عليها، فريقنا انتقل نقلة تانية، روح عالية وفكر وخطة جدية ورجولة من اللاعبين، وكلهم حاسين بالمسئولية».

وأضاف أن المنتخب ظهر بشكل مختلف تحت القيادة الفنية لـ حسام حسن، مشيرًا إلى أن المدير الفني نجح في تطوير أداء اللاعبين وخلق حالة كبيرة من الحافز والإصرار داخل الفريق.

واختتم رسالته بتوجيه التحية إلى لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بالكامل، قائلًا: «واللي جاي أفضل.. تحية لكل لاعبي مصر وتحية لحسام حسن وإبراهيم حسن ولكل الأجهزة الفنية والأجهزة المعاونة».



