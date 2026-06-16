في جلسة خاصة.. حسام حسن يدعم تريزيجيه بعد استبعاده من مواجهة بلجيكا

تحدث محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن الأجواء داخل معسكر الفراعنة، مؤكدًا وجود حالة كبيرة من التفاهم والانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح مراد في تصريحات إذاعية، أن العلاقة بين محمد صلاح وحسام حسن تسير بصورة مميزة، لافتًا إلى أن قائد المنتخب تدخل خلال مباراة بلجيكا لتهدئة المدير الفني أثناء اعتراضه على إحدى اللقطات التحكيمية الخاصة بأحمد سيد "زيزو"، نافيًا وجود أي خلافات بين الطرفين.

و أشار إلى أن حسام حسن عقد جلسة خاصة مع محمود حسن "تريزيجيه" لدعمه نفسيًا بعد عدم مشاركته في المباراة، في إطار حرص الجهاز الفني على الحفاظ على استقرار الفريق وتجهيز جميع اللاعبين.

وأشاد مراد بالمستوى الذي ظهر به إمام عاشور خلال اللقاء، مؤكدًا أنه كان الأبرز داخل الملعب واستحق جائزة رجل المباراة عن جدارة.

وكشف أيضًا أن النجم الألماني السابق شفاينشتيجر حرص على لقاء محمد هاني عقب المباراة، وأثنى على الأداء الذي قدمه الظهير المصري خلال المواجهة.

واختتم المنسق الإعلامي ، حديثه بالتأكيد على أن مقر إقامة المنتخب في مدينة سبوكين الأمريكية يوفر أجواء مثالية للعمل والتركيز، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الفريق واستقراره خلال البطولة.