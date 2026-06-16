برشلونة يحتفل بظهور حمزة عبد الكريم الأول مع منتخب مصر

احتفل نادي برشلونة الإسباني بالظهور التاريخي الأول للاعبه المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، حيث قام بنشر صورة رسمية للاعب ضمن بعثة منتخب مصر في البطولة، مرفقة برسالة تهنئة تعكس فخر النادي بتطور أحد أبرز مواهبه الصاعدة.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة عبر “فيسبوك”: "نبارك للاعبنا المصري حمزة عبد الكريم، الذي استهل مشواره في ‎كأس العالم 2026 بالمشاركة في قمة المجموعة السابعة بين منتخب الفراعنة ونظيره البلجيكي (1-1)".



دخل حمزة عبد الكريم تاريخ كرة القدم العربية من أوسع أبوابه بعدما أصبح أصغر لاعب عربي ومصري يشارك في نهائيات كأس العالم، وذلك بعمر ثمانية عشر عامًا وخمسة أشهر وأربعة عشر يومًا، عقب مشاركته مع منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم ألفين وستة وعشرين.

وشارك اللاعب الشاب في الدقيقة السابعة والسبعين من عمر المباراة، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الدفع به بديلًا للنجم محمد صلاح، ليحصل على فرصة تاريخية في واحدة من أكبر البطولات الكروية على مستوى العالم، ويؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها رغم صغر سنه.