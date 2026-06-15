محمد ثروت: حمزة عبد الكريم هيقعد يامين لامال على الدكة

أدلى الفنان محمد ثروت بتصريحات طريفة حول بطولة كأس العالم لكرة القدم الجارية حاليا، مهنئا الموهبة المصرية الشابة التي وصلت لبرشلونة، فضلا عن تعليقاته الكوميدية عن السفر لأمريكا.

وقال الفنان محمد ثروت خلال تقديم برنامج "قبل الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": «مننساش طبعًا الشبل الجديد الهداف التاريخي لبرشلونة، حمزة عبد الكريم، عايزين نهنيه إنه أول لاعب مصري يلعب في فرقة كبيرة زي برشلونة، وبإذن الله هيقعد يامين لامال على الدكة».

وأضاف عمرو رمزي: «إحنا كمان فرحانين بالجمهور المصري والعربي اللي مسافر يشجع المنتخبات، بس ليه إحنا ما سافرناش نشجع؟».

ورد ثروت ساخرًا: «بص يا عمرو أنا عندي مشكلة في أمريكا.. عشان تروح أمريكا لازم فيزا وفيش وفيزا، ومفيش فيش عندي، عندي قضية، بروز".

وأضاف: «كنت تخين وكان عندي بروز، بس متقلقش القضية باظت، عملت دايت وجسمي جري، نرجع لموضوعنا ونروح أمريكا عادي».

وعن رأيه في البطولة قال ثروت: «بصراحة المنتخبات العربية كلها مشرفة، شوفت المغرب قدام البرازيل؟ المغرب جابت جون والبرازيل بتجري تتعادل، حاجة تفرح والله».

وأضاف: «حتى قطر بتتعادل في الدقيقة 95 مع سويسرا، إحنا مشرفين جدًا».