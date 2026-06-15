محمد ثروت يسخر من حفل افتتاح كأس العالم: لو افتتاح محل كشري كان هيبقى أحلى.. فيديو

تبادل الفنان محمد ثروت والفنان عمرو رمزي التعليقات حول حفل افتتاح بطولة كأس العالم، حيث لم تخل آراؤهما من الطرافة ، مع مقارنات غير متوقعة بين حفلات الافتتاح وبعض اللحظات الفنية والرياضية السابقة، وصولًا إلى حديث طريف عن النجمة العالمية شاكيرا.

وسأل الفنان عمرو رمزي خلال تقديم برنامج "قبل الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" محمد ثروت: "إيه رأيك في حفل افتتاح كأس العالم يا ثروت"، ليرد محمد ثروت: "بسم الله ما شاء الله عاملين 3 افتتاحات، الـ3 أوحش من بعض، والله يا عمرو أوحش من بعض، لو افتتاح محل كشري كان هيبقى أحلى من كده بكتير".

وتابع عمرو رمزي: «لا برضه بقولك مش أوي كده" ليرد رمزي: «أنا مش عايز أبقى منمق ولا منافق ولا أتملق».

ليقاطعه عمرو: «ولا تتملق حد، أنا بقولك بس المكسيك عاملة تاتشات حلوة، جايبين سلمى حايك».

فرد ثروت مازحًا: «ماشي معاك، بس مش جايبين شاكيرا»، ليعلق عمرو: «مش جايبين شاكيرا إزاي؟».

وقال ثروت: «يا باشا مش شاكيرا، دي دوبليرة، مش شاكيرا، مش طيبة قلب شاكيرا اللي إحنا عارفينها، دي مش شاكيرا خالص».

فيما قال عمرو ضاحكا: «هي شاكيرا بس الزمن اتغير والست خلفت واتطلقت وجريت في المحاكم، بس برضه قمر يا ست الكل».

وتابع ثروت: «تصدق بالله افتتاح أمم إفريقيا 2019 أبرك منه بكتير».