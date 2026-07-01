توك شو| استقرار الخدمات بميناء دمياط.. يسرا اللوزي: كان نفسي في أي دور كوميدي.. وحقيقة ظهور أطباق طائرة في السماء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

ليست إجبارية .. الخارجية : 400 جنيه قيمة الاشتراك السنوي في وثيقة تأمين المصريين بالخارج

قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنّ بروتوكول وثيقة تأمين المصريين بالخارج يأتي في إطار الاستعداد للإعلان عنه خلال مؤتمر المصريين في الخارج، الذي سيُعقد يومي الأحد 2 والاثنين 3 أغسطس، موضحًا أن وثيقة التأمين تعكس فلسفة المؤتمر القائمة على الاستماع إلى مطالب المصريين بالخارج والعمل على تلبيتها قدر المستطاع.

مصطفى بكري عن حادث ميناء دمياط: «اللجان عاوزة تولع الدنيا نار وتزق مصر في معركة»

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل الحادث اللي وقع بالأمس في ميناء دمياط بمسيرة، قائلا: «الحادث طرح أسئلة كتيرة.. مين اللي عمل دا وليه؟.. وزارة البترول تقوم بمتابعة الأمر ووضع الوزير كريم بدوي تقريرا».

الحكومة: استقرار الخدمات داخل ميناء دمياط واستمرار انتظام العمل بها بكامل الطاقة التشغيلية

أعلنت الحكومة، استقرار الخدمات داخل ميناء دمياط واستمرار انتظام العمل بها بكامل الطاقة التشغيلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

يسرا اللوزي: كان نفسي في أي دور كوميدي بعد مسلسل لام شمسية

كشفت يسرا اللوزي، تفاصيل مشاركتها في فيلم صقر وكناريا، قائلة :" كان نفسي في أي دور كوميدي بعد مسلسل لام شمسية ".

وتابعت يسرا اللوزي"" بعد الانتهاء من تصوير مسلسل لام شمسية بـ 3 أسابيع كلموني عشان أصور فيلم صقر وكناريا ".

نائب يطالب بحل أزمة «أرض الزمردة» بسفاجا: 160 أسرة تنتظر التسليم منذ سنوات

تدخل النائب سلمان محمد سلمان، عضو مجلس النواب، لعرض أزمة «أرض الزمردة» بمدينة سفاجا، والتي تخص نحو 160 أسرة تعاقدت رسميًا مع المحافظة للحصول على قطع أراضٍ سكنية، وسددت كامل المستحقات المالية، ل ربنا خلقنا مختلفين عشان نكمل بعض.. كلمات مؤثرة من عروسة من ذوي الهمم على الهواء

كنها لم تتسلم الأراضي حتى الآن.

شهيرة عن أحمد زكي: لم يتزوج إلا هالة فؤاد وأعرف جميع علاقاته العاطفية

نفت الفنانة شهيرة، بشكل قاطع ما تردد بشأن زواج الفنان الراحل أحمد زكي من فنانات أخريات، مؤكدة أن زواجه الوحيد كان من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والدة نجلهما هيثم.

حقيقة ظهور أطباق طائرة في السماء.. وسيم السيسي يكشف مفاجأة

تحدث الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن ملف الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية، مؤكدًا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) اعترفت بامتلاكها آلاف الوثائق المتعلقة بهذا الملف.

ربنا خلقنا مختلفين عشان نكمل بعض.. كلمات مؤثرة من عروسة من ذوي الهمم على الهواء

استضافت الإعلامية ريهام سعيد، عروسة من ذوي الهمم، في حلقة اليوم من برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار

الثامن على الجمهورية أدبي : هدفي تشريف مصر مثل محمد صلاح ومجدي يعقوب

أكد كريم محمد محيي، الحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة، أن حلمه لا يقف عند حدود التفوق في الثانوية العامة، بل يسعى لأن يكون نموذجًا ناجحًا يرفع اسم مصر، مشيرًا إلى أن النجم العالمي محمد صلاح وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب يمثلان قدوة حقيقية له في الإصرار والنجاح وخدمة الوطن.

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