قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 مليون يورو من بشكتاش.. نادي سعودي يستعد بقوة لخطف محمد صلاح
ضياء رشوان: نفي طهران المسؤولية عن حادث ميناء دمياط أمر يستحق التوقف عنده
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي استهداف ميناء دمياط ويؤكد عدم صحة التقارير المتداولة
موعد أذان الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
إدارة ترامب توقع اتفاقا مع حماس خلال أيام يشمل نزع السلاح وإعادة إعمار غزة
بتكليف رئاسي.. كامل الوزير يصل دمياط لتكريم أبطال إنقاذ وإطفاء سفينتي التغويز والتخزين
تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم
الإمارات تدين حادث ميناء دمياط: نقف مع مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها
سعر أقل دولار في البنوك .. الآن
أغنى رجل في أفريقيا يعتزم التبرع بثلث ثروته .. ما السر؟
حرارة ورطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة
خطة أمريكية لضرب إيران لمدة أسبوعين على طاولة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يعلن ضم كارلوس إسبي بعقد يمتد لـ 2031

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا تعاقده مع المهاجم الإسباني الشاب كارلوس إسبي، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليواصل النادي الملكي تعزيز تشكيلته استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أنهى جميع الإجراءات الخاصة بإتمام الصفقة.

وأكد ريال مدريد، عبر بيان رسمي، أن اللاعب وقع عقدًا يمتد حتى الثلاثين من يونيو عام 2031، لمدة خمسة مواسم، ليصبح أحد العناصر الجديدة التي يعول عليها النادي خلال السنوات المقبلة.

شهدت الساعات الأخيرة تطورات سريعة في مستقبل كارلوس إسبي، بعدما قرر المهاجم الشاب إيقاف انتقاله إلى هال سيتي، عقب دخول ريال مدريد في مفاوضات جادة لضمه، وهو ما غير وجهة اللاعب الذي فضل الانتقال إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا، لينجح النادي في حسم الصفقة بشكل رسمي.

قدم كارلوس إسبي مستويات لافتة بقميص ليفانتي خلال المواسم الثلاثة الماضية، حيث شارك في 66 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، ليؤكد موهبته الكبيرة وقدرته على التطور رغم صغر سنه.

كما توج اللاعب بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه، إضافة إلى تمثيله منتخبي إسبانيا تحت 19 عامًا وتحت 20 عامًا.

وكان خبير الانتقالات فابريزيو رومانو قد كشف في وقت سابق أن ريال مدريد أنهى الاتفاق على ضم اللاعب، بعدما قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع ليفانتي، والبالغ 25 مليون يورو، حيث أرسل النادي خطابه الرسمي لإتمام إجراءات التعاقد، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يخضع كارلوس إسبي للفحوصات الطبية في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل بدء مشواره مع الفريق.

أصبح كارلوس إسبي خامس صفقات ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما سبق للنادي التعاقد مع مارك كوكوريلا، ودينزل دومفريس، وإبراهيما كوناتي، وبرناردو سيلفا، في إطار خطة الإدارة لتدعيم جميع خطوط الفريق والمنافسة بقوة على مختلف البطولات خلال الموسم المقبل

ريال مدريد اخبار الرياضة الدورى الاسبانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

صورة أرشيفية

لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

مرتضى منصور

مرتضى منصور يدعو إلى الاصطفاف الوطني بعد حادث ميناء دمياط: جيش مصر قادر على ردع أي تهديد

صورة ارشيفية

نقيب المحامين : أمن مصر وسيادتها خط أحمر .. ووحدة الصف ضرورة وطنية

مصر

مصر تختتم أعمال النسخة الحادية عشرة من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

فيديو

سامى مغاوري

سامي مغاوري : المسرح عشقي .. واللعبة حقق نجاحه لأنه بيعبر عن الكوميديا الحقيقية | فيديو

محمد رياض

محمد رياض : الدورة الـ19 من مهرجان المسرح الأنجح .. ولا أحب جدل التكريمات | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد