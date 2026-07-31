ريال مدريد يعلن ضم كارلوس إسبي بعقد يمتد لـ 2031

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا تعاقده مع المهاجم الإسباني الشاب كارلوس إسبي، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليواصل النادي الملكي تعزيز تشكيلته استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أنهى جميع الإجراءات الخاصة بإتمام الصفقة.

وأكد ريال مدريد، عبر بيان رسمي، أن اللاعب وقع عقدًا يمتد حتى الثلاثين من يونيو عام 2031، لمدة خمسة مواسم، ليصبح أحد العناصر الجديدة التي يعول عليها النادي خلال السنوات المقبلة.

شهدت الساعات الأخيرة تطورات سريعة في مستقبل كارلوس إسبي، بعدما قرر المهاجم الشاب إيقاف انتقاله إلى هال سيتي، عقب دخول ريال مدريد في مفاوضات جادة لضمه، وهو ما غير وجهة اللاعب الذي فضل الانتقال إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا، لينجح النادي في حسم الصفقة بشكل رسمي.

قدم كارلوس إسبي مستويات لافتة بقميص ليفانتي خلال المواسم الثلاثة الماضية، حيث شارك في 66 مباراة بمختلف البطولات، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا، ليؤكد موهبته الكبيرة وقدرته على التطور رغم صغر سنه.

كما توج اللاعب بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه، إضافة إلى تمثيله منتخبي إسبانيا تحت 19 عامًا وتحت 20 عامًا.

وكان خبير الانتقالات فابريزيو رومانو قد كشف في وقت سابق أن ريال مدريد أنهى الاتفاق على ضم اللاعب، بعدما قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع ليفانتي، والبالغ 25 مليون يورو، حيث أرسل النادي خطابه الرسمي لإتمام إجراءات التعاقد، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يخضع كارلوس إسبي للفحوصات الطبية في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل بدء مشواره مع الفريق.

أصبح كارلوس إسبي خامس صفقات ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما سبق للنادي التعاقد مع مارك كوكوريلا، ودينزل دومفريس، وإبراهيما كوناتي، وبرناردو سيلفا، في إطار خطة الإدارة لتدعيم جميع خطوط الفريق والمنافسة بقوة على مختلف البطولات خلال الموسم المقبل