خالد الغندور يسخر من الجدل حول الكونفدرالية: هو مين كان بيتريق عليها؟

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بعد منشور عبر حسابه على فيسبوك، وجّه خلاله رسالة ساخرة بشأن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الغندور: “هو مين اللي طلع على الكونفدرالية البط الكيني؟ الزملكاوية ولا الأهلاوية؟ هو مين كان بيتريق على الكونفدرالية؟ إن كنت ناسي أفكرك.”، في إشارة إلى الجدل الدائر بين جماهير الأهلي والزمالك حول البطولة والتعليقات السابقة بشأنها.

ويأتي منشور الغندور ضمن سلسلة من التعليقات الساخرة التي يتناول بها المنافسة الإعلامية والجماهيرية بين القطبين، بالتزامن مع تطورات المشاركات الأفريقية للموسم الجديد.



