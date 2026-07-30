إصابة أقطاي عبد الله في ودية الأهلي ولافيينا

شهدت المباراة الودية التي جمعت الأهلي ولافيينا، مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفريق الأحمر للموسم الجديد، تعرض أقطاي عبد الله للإصابة.

وتعرض لاعب الأهلي للإصابة خلال مجريات اللقاء، قبل أن يغادر أرض الملعب لتلقي العلاج، وسط متابعة من الجهاز الطبي للفريق.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، حيث حقق الفريق الفوز على لافيينا بنتيجة 7-1 في ثاني تجاربه الودية خلال فترة الإعداد.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة الإصابة أو مدة غياب أقطاي عبد الله، على أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم الإصابة وموقفه من التدريبات المقبلة.