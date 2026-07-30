قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيرة : أحمد زكي لم يتزوج إلا هالة فؤاد .. وأعرف جميع علاقاته العاطفية
أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا
محمد أبو العينين : أمن مصر وسيادتها خطوط حمراء
لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026
دخل الطب ومخدش الشهادة .. مصعب العباسي يبكي على الهواء
متى يبدأ صرف معاشات أغسطس 2026؟.. موعد الحسم والأماكن بدون زحام
داعم يدخل الخدمة .. صندوق جديد بصلاحيات واسعة لتمويل مشروعات التنمية والعدالة الاجتماعية
الثامن على الجمهورية أدبي : هدفي تشريف مصر مثل محمد صلاح ومجدي يعقوب
شهيرة : أحمد زكى قالي معنديش مقبرة .. وطلب يندفن وسط زملائه الفنانين
الدوري التشيلي يحرم فوزينيا من اسمه الشهير على القميص .. ما السبب؟
حياتك هتتقلب .. إرسال صورة بطاقة الرقم القومي يورطك في جرائم لم ترتكبها
مصطفى بكري : القوات المسلحة لا تفرط في الأمن القومي .. والتماسك الوطني ضرورة لمواجهة التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ثاني ودياته.. الأهلي يكتسح لافيينا بسباعية استعدادًا للموسم الجديد

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره لافيينا بنتيجة 7-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات القلعة الحمراء للموسم الجديد.

وتعد مواجهة لافيينا هي ثاني تجارب الأهلي الودية خلال فترة الإعداد، بعدما خاض الفريق مباراته الأولى أمام النصر، ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية قبل انطلاق الموسم.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال البداية عن طريق أشرف بن شرقي، وكريم فؤاد من ركلة جزاء، ومحمد عبد الله، قبل أن يقلص لافيينا الفارق بتسجيل هدفه الوحيد.

وعاد الأهلي للتألق هجوميًا، وأضاف جراديشار الهدف الرابع، قبل أن ينجح محمد شريف في تسجيل الهدف الخامس، ثم واصل الفريق الأحمر تفوقه بإضافة الهدفين السادس والسابع، عن طريق محمد عبد الله وجراديشار، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 7-1.

وشهدت المباراة تقسيمها إلى 3 أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة، وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني، من أجل منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة وتجربة العناصر المختلفة خلال فترة الإعداد.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال المباريات الودية، في ظل سعي الجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين واختبار التشكيلات قبل بداية المنافسات الرسمية.

الأهلي وديات الأهلي اخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

وزير التربية والتعليم

مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"

الطالب المتوفي

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

ترشيحاتنا

مونوريل

غلق كلي لمطالع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وشارع السودان لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يؤكد الحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين

الطالب عبدالله محمد جفلان

​شجاعة وتضحية.. طالب ينقذ سيدة من الصعق بالكهرباء بموقف الحصري في الجيزة

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد