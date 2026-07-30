في ثاني ودياته.. الأهلي يكتسح لافيينا بسباعية استعدادًا للموسم الجديد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره لافيينا بنتيجة 7-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات القلعة الحمراء للموسم الجديد.

وتعد مواجهة لافيينا هي ثاني تجارب الأهلي الودية خلال فترة الإعداد، بعدما خاض الفريق مباراته الأولى أمام النصر، ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية قبل انطلاق الموسم.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال البداية عن طريق أشرف بن شرقي، وكريم فؤاد من ركلة جزاء، ومحمد عبد الله، قبل أن يقلص لافيينا الفارق بتسجيل هدفه الوحيد.

وعاد الأهلي للتألق هجوميًا، وأضاف جراديشار الهدف الرابع، قبل أن ينجح محمد شريف في تسجيل الهدف الخامس، ثم واصل الفريق الأحمر تفوقه بإضافة الهدفين السادس والسابع، عن طريق محمد عبد الله وجراديشار، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 7-1.

وشهدت المباراة تقسيمها إلى 3 أشواط، مدة كل شوط 30 دقيقة، وذلك وفقًا لرؤية الجهاز الفني، من أجل منح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة وتجربة العناصر المختلفة خلال فترة الإعداد.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال المباريات الودية، في ظل سعي الجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين واختبار التشكيلات قبل بداية المنافسات الرسمية.