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قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

مصر وبلجيكا
مصر وبلجيكا
قسم الخدمات

​تتجه أنظار الملايين من جماهير كرة القدم المصرية والعربية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب الوطني المصري ونظيره البلجيكي، في مباراة تمثل بداية مواجهات المنتخبين في كأس العالم 2026. 

ويسعى الفراعنة لتقديم أداء قوي يثبت جدارتهم أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية والمصنفة عالميًا، بينما يتطلع الشياطين الحمر للحصول على أول 3 نقاط في المجموعة.

المنتخب المصري

​ومع تصاعد الحماس، يزداد البحث بشكل مكثف من قبل عشاق الساحرة المستديرة عن الطرق المجانية لمتابعة هذا اللقاء الناري من المنازل، دون الحاجة للاشتراك في الباقات المشفرة المكلفة.

​القناة الجزائرية الأرضية تنقذ الموقف وتبث اللقاء مجانًا

و​في لفتة أسعدت ملايين المتابعين في الوطن العربي، أعلنت القناة الجزائرية الأرضية عن نقل مباراة مصر وبلجيكا مباشرة وبشكل مجاني عبر شاشتها. 

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة هدية للجماهير التي لا تملك وصولاً للقنوات القطرية أو المشفرة التي تحظى بحقوق بث المباريات الكبرى.

و​ستقوم القناة ببث المباراة عبر نظام البث الأرضي الرقمي، وتظهر القناة على أجهزة الاستقبال (الريسيفر) تحت اسم Programme Nationale HD، مما يسهل على المشاهدين العثور عليها وضبطها بكل سهولة للاستمتاع بجودة عالية ومتابعة دقيقة لأحداث اللقاء الاستثنائي.

المنتخب

​كيفية ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على نايل سات

و​لضمان عدم تفويت أي دقيقة من المباراة، يمكن للجماهير ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على القمر الصناعي الأكثر انتشارًا في الوطن العربي "نايل سات" باستخدام بيانات التردد التالية:

  • القمر الصناعي نايل سات (Nilesat)
  • التردد 11680
  • الاستقطاب أفقي (H)
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 2/3
  • اسم القناة في القائمة Programme Nationale HD

وقد تتطلب القناة الجزائرية الأرضية إدخال شفرة البيس (BISS) الخاصة بها لتفعيل العرض على بعض الأجهزة، وهي شفرة مجانية ومتعارف عليها عالميًا (غالباً ما تكون: 1100001100000000)، ويمكن إدخالها بسهولة عبر إعدادات جهاز الريسيفر.

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​اتحاد الكرة يدعم لاعبي منتخب مصر 

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا المرتقبة في بطولة كأس العالم 2026.

وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيسبوك: “كلنا معاكم وبنشجعكم”، في إطار تحفيز اللاعبين ودعمهم قبل اللقاء المهم أمام المنتخب البلجيكي.

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ناشئو وناشئات المنتخب الوطني للإسكواش

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.

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