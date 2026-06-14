قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اجتماعات القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تسلم الوسطاء ردها على مقترح تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب
مسؤول أمريكي: هجوم إسرائيل على ضاحية بيروت محاولة لتخريب الاتفاق بين واشنطن طهران
ترامب يهاجم إسرائيل: ما كان ينبغي أن يقع هجوم يوم الاتفاق على بيروت
بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا
حسام حسن: التأهل لكأس العالم حلم ومسؤولية كبيرة على منتخب مصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية بقيمة 48.5 مليار جنيه
ماشي عكس .. القبض على قائد سيارة في القاهرة
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 14 يونيو 2026.. تراجع جديد بالبنوك
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
حسام حسن: أتمنى أن يتجاوز محمد صلاح كل أرقامي
رئيس الوزراء يستعرض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية
وزير الري: الدولة توليي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية الشواطئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

احذر.. مشروبات يومية تضعف مفعول الدواء وتهدد صحتك

الدواء
الدواء
قسم الخدمات

يمر الكثير منا بوعكة صحية عابرة أو يتابع علاجاً لمرض مزمن، وخلال الروتين اليومي لتناول العقاقير الطبية، قد نلجأ لكوب عصير أو فنجان قهوة صباحي أو حتى كوب شاي دافئ، كي نستخدمه لبلع تلك الأقراص. 

وهذا السلوك "العفوي" قد يكون السبب الخفي وراء عدم تحسن حالتك الصحية، بل وتدهورها في بعض الأحيان.

حقيقة تأثير الأدوية على تحليل المخدرات.. هيئة الدواء تحسم الجدل وتحذر من الشائعات

و​في هذا السياق، أصدرت هيئة الدواء المصرية (EDA) تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين، عبر إنفوغرافيك توعوي، دعت فيه إلى التوقف الفوري عن تناول الأدوية مع مشروبات أخرى غير الماء، مؤكدة أن هذه العادة تؤثر مباشرة على كفاءة الدواء داخل الجسم.

​كيف تحول المشروبات اليومية "الشفاء إلى خطر"؟

 ​أوضحت هيئة الدواء أن بلع الأقراص والكبسولات بالشاي، أو القهوة، أو العصائر، ينتج عنه أضرار حقيقية تؤثر على الخطة العلاجية للمريض، وتتمثل هذه المخاطر في:

تقليل امتصاص الدواء: تمنع هذه المشروبات الجسم من الاستفادة الكاملة من المادة الفعالة.

تغيير تأثير الدواء: قد تتفاعل المكونات الكيميائية للمشروب مع التركيبة الدوائية لتغير من طبيعة عملها.

ضعف الاستجابة العلاجية: يطول زمن المرض نتيجة عدم تحقيق الدواء للنتيجة المرجوة.

زيادة الأعراض الجانبية: قد تؤدي بعض التفاعلات إلى مضاعفات صحية غير متوقعة.

هيئة الدواء المصرية:

​قائمة المشروبات الممنوعة وتداخلاتها الطبية

و​فصّلت الهيئة أبرز المشروبات التي تشكل خطورة عند تزامنها مع العقاقير الطبية، وجاءت كالآتي:

المشروب نوع الدواء المتأثر بهطبيعة التأثير
الشاي والقهوة (الكافيين)أدوية الضغط، الغدة الدرقية والمهدئاتيتداخل الكافيين مع هذه الأدوية ويعطل أو يضاعف عملها بشكل خطير
اللبن (الحليب)المضادات الحيويةيقلل اللبن بشكل كبير من امتصاص الجسم للمضادات الحيوية مما يفقدها قدرتها على محاربة البكتيريا
مشروبات الأعشاب (كالنعناع والزنجبيل)أدوية القلب أو الاكتئاب 

القاعدة الذهبية: “الماء أولاً وأخيراً”

​واختتمت هيئة الدواء المصرية تحذيراتها بوضع قاعدة ذهبية لا غنى عنها لكل مريض، مؤكدة أن "الماء يظل الخيار الأفضل والأكثر أماناً لتناول الأدوية".

​لذا، في المرة القادمة التي تنوي فيها تناول جرعتك الدوائية، تذكر أن دقيقة واحدة تقضيها في إحضار كوب من الماء الصافي قد تفصل بين شفائك العاجل، أو الدخول في دوامة من المضاعفات الطبية أنت في غنى عنها.

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس

وحذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها من التعامل الخاطيء مع أدوية إنقاص الوزن.

وقالت هيئة الدواء في تحذريها، من المهم  معرفة أمور عديدة قبل استخدام أدوية إنقاص الوزن، ولابد أن تكون تلك الأدوية تحت إشراف طبيب دون غيره.

وشددت هيئة الدواء علي أنه  ﻿﻿يجب أن يصاحب استخدام أدوية التخسيس وإنقاص الوزن، اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، كما ﻿﻿يجب إخبار الطبيب بكل الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها.

وناشدت هيئة الدواء المصرية  ﻿﻿من عدم مشاركة أدوية التخسيس وإنقاص الوزن مع الآخرين، موضحة أنه يجب استشارة الطبيب فوراً حال الشعور بأي آثار جانبية مثل:

  • الغثيان أو القيء
  • ﻿﻿اضطرابات الجهاز الهضمي
  • الصداع أو الدوار
بينها دواء شهير للكحة.. هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا| القائمة والأسباب
الدواء هيئة الدواء الأدوية تناول الأدوية مشروبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

وزير المالية الدكتور أحمد كوجك

وزير المالية في صالون ماسبيرو الثقافي: زيادة ميزانية الوطنية للإعلام مليار جنيه سنويا

وزير المالية يزور استديو نجيب محفوظ

وزير المالية يزور إستديو نجيب محفوظ والقناة الأولى ومسرح ماسبيرو.. بالصور

صورة ارشيفية

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 51 من المصابين الفلسطينيين

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد