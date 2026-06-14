احذر.. مشروبات يومية تضعف مفعول الدواء وتهدد صحتك

يمر الكثير منا بوعكة صحية عابرة أو يتابع علاجاً لمرض مزمن، وخلال الروتين اليومي لتناول العقاقير الطبية، قد نلجأ لكوب عصير أو فنجان قهوة صباحي أو حتى كوب شاي دافئ، كي نستخدمه لبلع تلك الأقراص.

وهذا السلوك "العفوي" قد يكون السبب الخفي وراء عدم تحسن حالتك الصحية، بل وتدهورها في بعض الأحيان.

و​في هذا السياق، أصدرت هيئة الدواء المصرية (EDA) تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين، عبر إنفوغرافيك توعوي، دعت فيه إلى التوقف الفوري عن تناول الأدوية مع مشروبات أخرى غير الماء، مؤكدة أن هذه العادة تؤثر مباشرة على كفاءة الدواء داخل الجسم.

​كيف تحول المشروبات اليومية "الشفاء إلى خطر"؟

​أوضحت هيئة الدواء أن بلع الأقراص والكبسولات بالشاي، أو القهوة، أو العصائر، ينتج عنه أضرار حقيقية تؤثر على الخطة العلاجية للمريض، وتتمثل هذه المخاطر في:

​تقليل امتصاص الدواء: تمنع هذه المشروبات الجسم من الاستفادة الكاملة من المادة الفعالة.

​تغيير تأثير الدواء: قد تتفاعل المكونات الكيميائية للمشروب مع التركيبة الدوائية لتغير من طبيعة عملها.

​ضعف الاستجابة العلاجية: يطول زمن المرض نتيجة عدم تحقيق الدواء للنتيجة المرجوة.

​زيادة الأعراض الجانبية: قد تؤدي بعض التفاعلات إلى مضاعفات صحية غير متوقعة.

​قائمة المشروبات الممنوعة وتداخلاتها الطبية

و​فصّلت الهيئة أبرز المشروبات التي تشكل خطورة عند تزامنها مع العقاقير الطبية، وجاءت كالآتي:

المشروب نوع الدواء المتأثر به طبيعة التأثير الشاي والقهوة (الكافيين) أدوية الضغط، الغدة الدرقية والمهدئات يتداخل الكافيين مع هذه الأدوية ويعطل أو يضاعف عملها بشكل خطير اللبن (الحليب) المضادات الحيوية يقلل اللبن بشكل كبير من امتصاص الجسم للمضادات الحيوية مما يفقدها قدرتها على محاربة البكتيريا مشروبات الأعشاب (كالنعناع والزنجبيل) أدوية القلب أو الاكتئاب

القاعدة الذهبية: “الماء أولاً وأخيراً”

​واختتمت هيئة الدواء المصرية تحذيراتها بوضع قاعدة ذهبية لا غنى عنها لكل مريض، مؤكدة أن "الماء يظل الخيار الأفضل والأكثر أماناً لتناول الأدوية".

​لذا، في المرة القادمة التي تنوي فيها تناول جرعتك الدوائية، تذكر أن دقيقة واحدة تقضيها في إحضار كوب من الماء الصافي قد تفصل بين شفائك العاجل، أو الدخول في دوامة من المضاعفات الطبية أنت في غنى عنها.

تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس

وحذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها من التعامل الخاطيء مع أدوية إنقاص الوزن.

وقالت هيئة الدواء في تحذريها، من المهم معرفة أمور عديدة قبل استخدام أدوية إنقاص الوزن، ولابد أن تكون تلك الأدوية تحت إشراف طبيب دون غيره.

وشددت هيئة الدواء علي أنه ﻿﻿يجب أن يصاحب استخدام أدوية التخسيس وإنقاص الوزن، اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، كما ﻿﻿يجب إخبار الطبيب بكل الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها.

وناشدت هيئة الدواء المصرية ﻿﻿من عدم مشاركة أدوية التخسيس وإنقاص الوزن مع الآخرين، موضحة أنه يجب استشارة الطبيب فوراً حال الشعور بأي آثار جانبية مثل: