الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

​في خطوة هامة نحو تنظيم منظومة الدعم الاجتماعي وضمان دقة قواعد البيانات الحكومية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الضوابط والشروط الصارمة الخاصة بتحديث بيانات بطاقات التموين، مستهدفة محاصرة أي محاولات للتلاعب أو تزوير البيانات.

​وشددت الجهات المعنية على أن البيانات التي يتم إدخالها عبر الخدمة تُعد إقرارًا ملزمًا قانونيًا على صاحب البطاقة، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال معلومات مضللة أو مزيفة ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة.

​الشروط والأحكام الخاصة بالتحديث: المسؤولية القانونية على عاتق المستخدم

و​وضعت الوزارة قائمة من الشروط القانونية والفنية التي يجب على رب الأسرة الالتزام بها كاملة قبل اعتماد طلب التحديث، وجاءت كالتالي:

​تطابق كامل للبيانات: يجب أن تكون البيانات المُدخلة مطابقة تمامًا للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي دون أي اختلاف.

​تصحيح البيانات: في حال وجود أي خطأ في البيانات الأساسية، يجب على المواطن الرجوع أولًا إلى الجهات صاحبة الولاية المختصة (مثل مصلحة الأحوال المدنية) لتعديلها قبل البدء في تحديث بطاقة التموين.

​المسؤولية القانونية: تُعد البيانات المقدمة من خلال الخدمة ملزمة قانونيًا، ويلتزم المستخدم بتقديم بيانات محدثة تمامًا وخالية من أي معلومات مضللة أو خاطئة.

​الاستخدام الشرعي: يُحظر استخدام الخدمة لغير الأغراض القانونية والشخصية لصاحب البطاقة.

​فحص وتدقيق الطلبات: سيتم رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة بشكل فوري، والتحقق من صحة البيانات شرط أساسي قبل اعتماد التحديث.

​إخلاء مسؤولية الجهة: لا تتحمل الجهة الحكومية أي مسؤولية عن أية أضرار ناتجة عن إدخال بيانات خاطئة من قِبل المستخدم.

​عقوبات التلاعب: في حال اكتشاف أي تلاعب، بيانات مزيفة، أو محاولة لانتحال الصفة والهوية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

​الأمان والحوكمة: تخضع كافة البيانات المقدمة لسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية الصارمة لضمان سريتها وحمايتها.

​قائمة المستندات والأوراق المطلوبة للتحديث

​لتسهيل عملية التحديث وضمان قبول الطلب من المرة الأولى، حددت الوزارة ملفًا شاملًا من المستندات التي يجب إعدادها وتجهيزها، وتشمل:

بطاقة الرقم القومي للأب

بطاقة الرقم القومي للأم

وثيقة الزواج

بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد

مؤهلات الأبناء الدراسية

بطاقة الرقم القومي للمقيمين في المنزل (بخلاف الأبناء والزوجات) مع تقديم مؤهلاتهم الدراسية. * إيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية

المؤهل الدراسي لرب الأسرة

رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة (في حال رغبة الأسرة في إضافة فرد من ذوي الإعاقة)

بيانات المركبات الخاصة في حال وجودها (وتشمل رقم الشاسيه ورقم الماتور).

وأهابت وزارة التموين بجميع المواطنين ضرورة مراجعة وتدقيق كافة الأوراق والمستندات قبل تقديمها إلكترونيًا أو تسليمها للمكاتب التموينية، تفاديًا لوقف البطاقة التموينية أو الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة إدراج بيانات غير صحيحة.