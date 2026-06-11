قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على القائمين على 9 شركات إلحاق العمالة بالخارج
بعد تخرجها من الثانوية.. ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بطموحها المستقبلي
معلومات الوزراء: آسيا مركز عالمي لتجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حلا الترك تكشف حقيقة سجنها لوالدتها
وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
"الخارجية الكويتية": تكرار الاعتداءات الإيرانية السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا لن تقبل به
وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
تشكيل المكسيك وجنوب إفريقيا المتوقع في افتتاح كأس العالم 2026
الإجهاد الحراري يصل لفقدان الوعي..استشاري حميات يحذر من ضربات الشمس
وزير الخارجية يبحث تعزيز التجارة البينية الأفريقية مع سكرتير الاتفاقية القارية
الجيش الأردني يعترض 20 صاروخا أُطلقت من إيران
في رسالة حاسمة لبيروت.. مصر تؤكد على دعم لبنان وتدين التصعيد الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

توفيق أوضاع.. الأوراق المطلوبة لسكان "الإيجار القديم" للتقديم على السكن البديل

وحدات السكن البديل
وحدات السكن البديل
قسم الخدمات

تزامناً مع التحركات التشريعية والتنفيذية المستمرة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في منظومة الإيجار القديم، طرحت الجهات المعنية دليلاً توضيحياً شاملاً يتضمن 7 مستندات أساسية يجب على المواطنين من سكان الإيجار القديم توفيرها للتقدم والحصول على وحدات "السكن البديل" التي توفرها الدولة.

مجمعات سكنية حضارية ومجهزة

وتستهدف هذه الخطوة حصر المستحقين بدقة وتسهيل نقلهم إلى مجمعات سكنية حضارية ومجهزة، وجاءت قائمة الأوراق المطلوبة للتقديم كالآتي:

زيادة جديدة تشعل الأزمة.. هل ينجو المستأجرون من فخ الإيجار القديم؟

عقد الإيجار القديم: ويُشترط أن يكون العقد مثبتاً التاريخ أو موثقاً وفقاً لأحكام القانون المنظمة.

إعلام الوراثة: يقدم هذا المستند خصيصاً في الحالات التي امتد فيها عقد الإيجار إلى الورثة الشرعيين بعد وفاة المستأجر الأصلي.

بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي: تقديم أصل وصورة بطاقة الرقم القومي السارية للمستأجر المدون اسمه بالعقد.

بطاقات الرقم القومي للأسرة: تشمل بطاقة الرقم القومي للمتقدم، وزوجته، وأبنائه والمقيمين معه بالعين المؤجرة.

مستند إثبات الإقامة الفعلية: لضمان جدية الطلب وعدم غلق العين، يجب تقديم (كود المشترك من واقع إيصال أو فاتورة الكهرباء، أو كود السداد الإلكتروني مسبق الدفع أو الكارت) الذي يثبت الاستهلاك الفعلي للوحدة.

الإيجار القديم

بطاقة الخدمات المتكاملة: تقديم هذه البطاقة يعتبر إلزامياً في حالة وجود أشخاص من ذوي الإعاقة داخل الأسرة لضمان منحهم الأولوية وتخصيص وحدات تناسب احتياجاتهم.

إيصال مياه أو غاز: تقديم إيصال حديث للمياه أو الغاز الطبيعي الخاص بالوحدة السكنية المؤجرة إن وجد، لاستكمال ملف المرافق.

وشددت الجهات المعنية على ضرورة ملء استمارة التقديم بدقة بالغة بالاستعانة بالبيانات الموجودة في المستندات الأصلية، على أن يتم إرفاق المستندات الأصلية لاحقاً في المرحلة التالية من الفحص والقبول لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتخصيص السكن البديل للمستحقين.

30 ألف شقة سكنية بنظام الإيجار

أعلنت وزارة الإسكان عن الاستعداد لطرح ضخم يتضمن حوالي 30 ألف شقة سكنية بنظام الإيجار، ويستهدف هذا الطرح بشكل أساسي فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، مقدمًا تسهيلات غير مسبوقة تتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية جاهزة وبآليات سداد مرنة.

الإيجار القديم

و​أبرز ما يميز هذا الطرح الجديد هو إتاحة الوحدات بدون مقدم حجز، مما يرفع عبئاً مالياً كبيراً عن كاهل الأسر الشابة ومحدودي الدخل في بداية التعاقد.

كما تم تحديد متوسط الإيجار الشهري ليتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه، وهو ما يُعد قيمة إيجارية تنافسية ومناسبة جداً مقارنة بأسعار السوق العقاري الحالي.

​مواصفات الوحدات ومساحاتها

و​تتنوع المساحات المطروحة لتلبي احتياجات الأسر المختلفة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

  • إجمالي عدد الوحدات: 30 ألف شقة سكنية.
  • المساحات المتاحة: تتوفر الوحدات بمساحتين هما 75 متراً مربعاً و90 متراً مربعاً.
  • حالة الوحدات: جميع الشقق المطروحة جاهزة للتسليم الفوري، مما يعني إمكانية انتقال المواطنين للعيش بها دون فترات انتظار طويلة.
السكن البديل وحدات السكن البديل الإيجار القديم مستندات الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

ترشيحاتنا

عبد الناصر زيدان

نقيب الفلاحين بقنا لـ عبد الناصر زيدان: نحتاج إلى حماية الفلاح لتحقيق الأمن الغذائي

أرشيفية

خبير: نجاح التربية يعتمد على فهم شخصية الطفل

أرشيفية

استشاري صحة نفسية: اللعب ضرورة لنمو الطفل وليس مجرد ترفيه

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد