توفيق أوضاع.. الأوراق المطلوبة لسكان "الإيجار القديم" للتقديم على السكن البديل

تزامناً مع التحركات التشريعية والتنفيذية المستمرة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في منظومة الإيجار القديم، طرحت الجهات المعنية دليلاً توضيحياً شاملاً يتضمن 7 مستندات أساسية يجب على المواطنين من سكان الإيجار القديم توفيرها للتقدم والحصول على وحدات "السكن البديل" التي توفرها الدولة.

مجمعات سكنية حضارية ومجهزة

وتستهدف هذه الخطوة حصر المستحقين بدقة وتسهيل نقلهم إلى مجمعات سكنية حضارية ومجهزة، وجاءت قائمة الأوراق المطلوبة للتقديم كالآتي:

عقد الإيجار القديم: ويُشترط أن يكون العقد مثبتاً التاريخ أو موثقاً وفقاً لأحكام القانون المنظمة.

إعلام الوراثة: يقدم هذا المستند خصيصاً في الحالات التي امتد فيها عقد الإيجار إلى الورثة الشرعيين بعد وفاة المستأجر الأصلي.

بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي: تقديم أصل وصورة بطاقة الرقم القومي السارية للمستأجر المدون اسمه بالعقد.

بطاقات الرقم القومي للأسرة: تشمل بطاقة الرقم القومي للمتقدم، وزوجته، وأبنائه والمقيمين معه بالعين المؤجرة.

مستند إثبات الإقامة الفعلية: لضمان جدية الطلب وعدم غلق العين، يجب تقديم (كود المشترك من واقع إيصال أو فاتورة الكهرباء، أو كود السداد الإلكتروني مسبق الدفع أو الكارت) الذي يثبت الاستهلاك الفعلي للوحدة.

بطاقة الخدمات المتكاملة: تقديم هذه البطاقة يعتبر إلزامياً في حالة وجود أشخاص من ذوي الإعاقة داخل الأسرة لضمان منحهم الأولوية وتخصيص وحدات تناسب احتياجاتهم.

إيصال مياه أو غاز: تقديم إيصال حديث للمياه أو الغاز الطبيعي الخاص بالوحدة السكنية المؤجرة إن وجد، لاستكمال ملف المرافق.

وشددت الجهات المعنية على ضرورة ملء استمارة التقديم بدقة بالغة بالاستعانة بالبيانات الموجودة في المستندات الأصلية، على أن يتم إرفاق المستندات الأصلية لاحقاً في المرحلة التالية من الفحص والقبول لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتخصيص السكن البديل للمستحقين.

30 ألف شقة سكنية بنظام الإيجار

أعلنت وزارة الإسكان عن الاستعداد لطرح ضخم يتضمن حوالي 30 ألف شقة سكنية بنظام الإيجار، ويستهدف هذا الطرح بشكل أساسي فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، مقدمًا تسهيلات غير مسبوقة تتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية جاهزة وبآليات سداد مرنة.

و​أبرز ما يميز هذا الطرح الجديد هو إتاحة الوحدات بدون مقدم حجز، مما يرفع عبئاً مالياً كبيراً عن كاهل الأسر الشابة ومحدودي الدخل في بداية التعاقد.

كما تم تحديد متوسط الإيجار الشهري ليتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه، وهو ما يُعد قيمة إيجارية تنافسية ومناسبة جداً مقارنة بأسعار السوق العقاري الحالي.

​مواصفات الوحدات ومساحاتها

و​تتنوع المساحات المطروحة لتلبي احتياجات الأسر المختلفة، وجاءت التفاصيل كالتالي: