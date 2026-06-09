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الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

الشهر العقاري
الشهر العقاري
قسم الخدمات

​في خطوة هامة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة العدل عن إتاحة حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا. 

وهذا التحول يعني وداعًا للازدحام وطوابير الانتظار الطويلة، إذ بات بإمكان المواطنين إنهاء إجراءات التوكيلات الرسمية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول بكل سهولة وأمان.

نقل مقر مكتب الشهر العقاري بقنا وفرع توثيق الضواحي إلى منطقة الكنوز

و​تأتي هذه الخطوة استكمالًا لرؤية الدولة "مصر الرقمية"، والتي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطن، مع رفع كفاءة العمل العمل الإداري ومنع التكدس داخل المقرات الحكومية.

​كيف تستفيد من الخدمة؟ (خطوات التوثيق الإلكتروني)

و​أتاحت الوزارة قنوات رقمية متعددة لتقديم هذه الخدمات، أبرزها بوابة مصر الرقمية والتطبيقات الذكية المعتمدة، وللاستفادة من الخدمة يمكن اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول: الدخول على بوابة مصر الرقمية وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسمك.

اختيار الخدمة: الانتقال إلى قسم "خدمات التوثيق" واختيار نوع التوكيل المراد تحريره (مثل: توكيل رسمي عام، توكيل قضايا، توكيل إدارة...).

إدخال البيانات: ملء بيانات أطراف التوكيل (الموكِّل والموكَّل إليه) بدقة مراجعتها.

سداد الرسوم: تتيح المنصة وسائل دفع إلكترونية آمنة ومتنوعة لشداد الرسوم المستحقة.

حجز الموعد (إذا لزم الأمر): في بعض المعاملات التي تتطلب توقيعًا حيًا أو استلامًا مباشرًا، يتم حجز موعد ومقر محدد مسبقًا عبر التطبيق لإنهاء المعاملة في دقائق معدودة دون انتظار.

اقبال المواطنين علي مكاتب الشهر العقاري بجنوب سيناء

​أبرز المزايا والخدمات المتاحة

و​لا يقتصر الأمر على مجرد حجز المواعيد، بل تشمل الخدمات الرقمية الجديدة ما يلي:

تحرير التوكيلات والإقرارات: إدخال كافة البيانات عن بُعد.

الاستعلام عن سريان التوكيلات: التأكد من بطلان أو سريان التوكيل إلكترونيًا لمنع التلاعب.

تعدد منافذ الخدمة: إمكانية طلب سيارات الشهر العقاري المتنقلة لبعض الحالات، أو الاستعانة بفروع التوثيق المميزة ببعض المولات والأندية.

​وتساهم هذه المنظومة الرقمية في الحد من الأخطاء البشرية أثناء كتابة البيانات، وتضمن أعلى مستويات الأمان السيبراني لحماية بيانات المواطنين وممتلكاتهم.

انتظام العمل بالشهر العقاري

​الحالات التي يجوز لها تسجيل الشقة في الشهر العقاري

  • من لديه عقد نهائي
  • من لديه عقد عرفي ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية
  • وضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 سنة بحسن نية
  • أنواع نماذج التسجيل في الشهر العقاري
  • نموذج خاص بحالة تحقيق واقعة مادية
  • نموذج خاص بحالة التصرف من محرر مشهر
  • نموذج خاص بحالة قيد حق عيني تبعي
  • نموذج خاص بحالة شهر عريضة دعوى
  • نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائي «فصل موضوعي»
  • نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائي «صلحا أو تسليم بالطلبات»
  • نموذج خاص بحالة شهر حق إرث.
  • نموذج خاص بحالة شهر إنهاء وقف.
الشهر العقاري التوكيلات الرسمية التوكيل الرسمي توكيل إلكتروني منصة مصر الرقمية

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