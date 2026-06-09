الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

​في خطوة هامة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة العدل عن إتاحة حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا.

وهذا التحول يعني وداعًا للازدحام وطوابير الانتظار الطويلة، إذ بات بإمكان المواطنين إنهاء إجراءات التوكيلات الرسمية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول بكل سهولة وأمان.

و​تأتي هذه الخطوة استكمالًا لرؤية الدولة "مصر الرقمية"، والتي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطن، مع رفع كفاءة العمل العمل الإداري ومنع التكدس داخل المقرات الحكومية.

​كيف تستفيد من الخدمة؟ (خطوات التوثيق الإلكتروني)

و​أتاحت الوزارة قنوات رقمية متعددة لتقديم هذه الخدمات، أبرزها بوابة مصر الرقمية والتطبيقات الذكية المعتمدة، وللاستفادة من الخدمة يمكن اتباع الخطوات التالية:

​تسجيل الدخول: الدخول على بوابة مصر الرقمية وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسمك.

​اختيار الخدمة: الانتقال إلى قسم "خدمات التوثيق" واختيار نوع التوكيل المراد تحريره (مثل: توكيل رسمي عام، توكيل قضايا، توكيل إدارة...).

​إدخال البيانات: ملء بيانات أطراف التوكيل (الموكِّل والموكَّل إليه) بدقة مراجعتها.

​سداد الرسوم: تتيح المنصة وسائل دفع إلكترونية آمنة ومتنوعة لشداد الرسوم المستحقة.

​حجز الموعد (إذا لزم الأمر): في بعض المعاملات التي تتطلب توقيعًا حيًا أو استلامًا مباشرًا، يتم حجز موعد ومقر محدد مسبقًا عبر التطبيق لإنهاء المعاملة في دقائق معدودة دون انتظار.

​أبرز المزايا والخدمات المتاحة

و​لا يقتصر الأمر على مجرد حجز المواعيد، بل تشمل الخدمات الرقمية الجديدة ما يلي:

​تحرير التوكيلات والإقرارات: إدخال كافة البيانات عن بُعد.

​الاستعلام عن سريان التوكيلات: التأكد من بطلان أو سريان التوكيل إلكترونيًا لمنع التلاعب.

​تعدد منافذ الخدمة: إمكانية طلب سيارات الشهر العقاري المتنقلة لبعض الحالات، أو الاستعانة بفروع التوثيق المميزة ببعض المولات والأندية.

​وتساهم هذه المنظومة الرقمية في الحد من الأخطاء البشرية أثناء كتابة البيانات، وتضمن أعلى مستويات الأمان السيبراني لحماية بيانات المواطنين وممتلكاتهم.

​الحالات التي يجوز لها تسجيل الشقة في الشهر العقاري