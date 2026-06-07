من 50 قرشا .. رسوم وحدود معاملات تطبيق إنستاباي الجديدة

تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الاعتماد على المعاملات غير النقدية، نقدم التفاصيل التنظيمية والمالية الجديدة الخاصة بتطبيق "إنستاباي" (InstaPay) لعام 2026.

ويأتي هذا التحديث لتنظيم تدفقات السيولة النقدية عبر المنظومة اللحظية، وتحديد سقف الرسوم والتعاملات بما يضمن استدامة الخدمة وأمنها.

​هيكل الرسوم والخدمات المقيدة

و​أظهرت البيانات الرسمية توازناً ملحوظاً بين تشجيع المواطنين على المعاملات الرقمية وحوكمة العمليات المصرفية، وجاءت كالتالي:

​رسوم العمليات المالية: تم إقرار حد أقصى للرسوم يبلغ 20 جنيهاً مصرياً للعملية الواحدة، ما يضمن عدم تصاعد التكلفة على المبالغ الكبيرة ويحافظ على جاذبية التطبيق كبديل سريع واقتصادي.

​الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب: دعمًا للمستخدمين في متابعة حساباتهم بشكل دوري، تمنح المنظومة 10 عمليات مجانية شهرياً، على أن تُحتسب تكلفة رمزية تقدر بـ 50 قرشاً فقط لكل عملية إضافية تتجاوز هذا الحد.

​حدود التحويلات المالية المقررة

و​لضمان أعلى معايير الأمان الرقمي والحد من المخاطر المالية، وضعت المنظومة حدوداً مرنة للتحويلات تلبي احتياجات الأفراد والأنشطة التجارية الناشئة:

​الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه مصري.

​الحد الأقصى للتحويل اليومي: 120 ألف جنيه مصري.

​الحد الأقصى للتحويل الشهري: 400 ألف جنيه مصري.

​أبعاد القرار وتأثيره الاقتصادي

و​يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تعكس مرحلة النضوج لمنظومة الدفع اللحظي في مصر؛ حيث يساهم وضع أسقف واضحة ورسوم مقننة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالقنوات الرسمية الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، مع الحفاظ على ميزة التحويل اللحظي الآمن على مدار الساعة.

عطل مفاجئ في خدمات التحويل المالي

وكان تعرض تطبيق إنستاباي Instapay، يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2026، لعطل مفاجئ في خدمات التحويل المالي، ما تسبب في إزعاج مستخدميه الذين لم يتمكنوا من إجراء التحويلات المصرفية المعتادة.

كما شمل العطل إمكانية الدخول إلى التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وإجراء عمليات التحويل بين الحسابات المصرفية المرتبطة.

ويعد تطبيق إنستاباي Instapay واحدًا من أكثر التطبيقات المصرفية استخدامًا في مصر، حيث يوفر خدمات تحويل الأموال والاستعلام عن الأرصدة بطريقة سهلة وسريعة، مما يجعله خيارًا رئيسيًا لدى العديد من المستخدمين.