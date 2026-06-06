الطقس غدًا.. انخفاض درجات الحرارة وعودة الأمطار على هذه المناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد 7 يونيو 2026، انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، وذلك بعد أيام من الموجة الحارة الشديدة التي ضربت البلاد.

حالة الطقس غدا

يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

· ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.



· شبورة مائية: من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.



· فرص ضعيفة لأمطار خفيفة: بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



· نشاط رياح أحيانًا: تتراوح سرعتها من 30 إلى 45 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من السلوم وسيوة، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.



· سحب منخفضة: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

· القاهرة: العظمى 34 - الصغرى 23

· الإسكندرية: العظمى 31 - الصغرى 22

· طنطا: العظمى 33 - الصغرى 23

· مطروح: العظمى 30 - الصغرى 20

· سيوة: العظمى 39 - الصغرى 24

· بورسعيد: العظمى 29 - الصغرى 23

· السويس: العظمى 34 - الصغرى 21

· طابا: العظمى 31 - الصغرى 21

· سانت كاترين: العظمى 28 - الصغرى 12

· شرم الشيخ: العظمى 36 - الصغرى 25

· الغردقة: العظمى 36 - الصغرى 25

· الأقصر: العظمى 40 - الصغرى 26

· أسوان: العظمى 42 - الصغرى 28

· سوهاج: العظمى 38 - الصغرى 24

· أسيوط: العظمى 36 - الصغرى 22

· الفيوم: العظمى 35 - الصغرى 21

· الوادي الجديد: العظمى 43 - الصغرى 24

انخفاض مؤقت يعقبه عودة الارتفاع

يأتي هذا الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بشكل مؤقت، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددًا خلال أيام، مع استمرار سيطرة المنخفضات الجوية الحارة على أجواء مصر.

نصائح للتعامل مع الطقس غدًا

· القيادة بحذر صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق.

· شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

· تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة.

· متابعة النشرات الجوية أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات طارئة.