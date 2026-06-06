الأرصاد: طقس الأحد يشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الأحد ليشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجة.



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبري العظمي 35 والصغري 23، والسواحل الشمالية الغربية 34 درجة للعظمي والصغري 22 درجة، فيما تسجل جنوب الصعيد أعلى درجة للعظمي من 40 إلى 42 درجة للعظمي و 25 إلى 28 للصغري.

حالة الأرصاد المتوقعة غداً الأحد

أشارت الهيئة في بيانها، إلى حالة الأرصاد المتوقعة غداً الأحد يسوده طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.





تابعت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة، وشبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.



أفادت عن وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



أضافت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والسلوم وسيوة وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

