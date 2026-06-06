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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة حرارة ورطوبة عالية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد مصر اليوم السبت 6 يونيو 2026 أجواءً شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية. ومع حلول الليل يسود طقس معتدل على أغلب المناطق، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المتوقعة في الظل، ما يجعل الأجواء أكثر سخونة خلال فترات النهار.

شبورة مائية في الصباح

وتتكون شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

رياح قوية وأتربة في عدة مناطق

تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة، بينما تمتد تأثيراتها إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما تصل هبات الرياح في بعض المناطق إلى ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة بمحافظات شمال الصعيد، وقد تقل الرؤية لأقل من 1000 متر.

فرص أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تقترب من 20% وعلى فترات متقطعة.

كما تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 38 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة في محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 42 درجة في قنا والأقصر وأسوان وأبو سمبل.

أما السواحل الشمالية فتشهد أجواءً أقل حرارة، حيث تسجل الإسكندرية والعلمين 29 درجة، ومطروح 27 درجة مئوية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة الصباحية.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

متابعة النشرات الجوية باستمرار خاصة في المناطق المتأثرة بالأتربة والرياح القوية.

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