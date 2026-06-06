عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

يهتم المواطن بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة خاصة بعد تعرض البلاد لموجة من الطقس الحار.

نشاط رياح ملحوظ

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، تشير إلى بداية نشاط رياح ملحوظ على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد .

عاصفة ترابية ورياح قادمة من الشمال

كما أنه من المتوقع أنه مع دخول الرياح الشمالية الغربية وزيادة سرعات الرياح تنشأ الرمال والأتربة المثارة وقد تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، محذرة من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ونوهت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئويتين.



حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يسود نهاراً طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، يميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد في الصباح الباكر، من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، تشكل شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

تحذير عاجل من الأرصاد

وحذرت الهيئة من نشاط رياح تتراوح سرعتها من 35 إلى 45 كم/س على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وسيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وقد يصاحبها هبات قوية للرياح تتراوح سرعتها من 50 إلى 60 كم/س، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على محافظات شمال الصعيد، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص لتكون سحب منخفضة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

رياح قوية وأتربة في عدة مناطق



تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 35 و45 كيلومترًا في الساعة، بينما تمتد تأثيراتها إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما تصل هبات الرياح في بعض المناطق إلى ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة بمحافظات شمال الصعيد، وقد تقل الرؤية لأقل من 1000 متر.

فرص أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر



وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تقترب من 20% وعلى فترات متقطعة.

كما تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات



تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 38 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة في محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 42 درجة في قنا والأقصر وأسوان وأبو سمبل.

أما السواحل الشمالية فتشهد أجواءً أقل حرارة، حيث تسجل الإسكندرية والعلمين 29 درجة، ومطروح 27 درجة مئوية.