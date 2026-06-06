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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة تنخفض معها الرؤية واضطراب بالملاحة في البحر الأحمر

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، نهار اليوم السبت، شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة على أغلب الأنحاء ليلا.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن نشاط الرياح، فقد تكون على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض مناطق.

وتظهر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الأمواج من 1.5 متر الى 2.25 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية : شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر : معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 1.5 متر الى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 38 22
العاصمة الجديدة 39 21
6 أكتوبر 37 21
بنهــــا 37 21
دمنهور 35 22
وادى النطرون 37 22
كفر الشيخ 35 21
بلطيم 31 21
المنصورة 37 22
الزقازيق 37 22
شبين الكوم 37 21
طنطا 37 22
دمياط 30 22
بورسعيد 31 23
الإسماعيلية 39 23
السويس 37 23
العريش 35 20
رفح 34 19
رأس سدر 38 24
نخل 37 17
كاترين 29 14
الطور 36 24
طابا 35 22
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 38 26
الإسكندرية 29 21
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 27 20
السلوم 30 21
سيوة 41 23
رأس غارب 38 24
سفاجا 39 26
مرسى علم 38 27
شلاتين 36 26
حلايب 33 25
أبو رماد 36 25
مرسى حميرة 34 24
أبرق 36 26
جبل علبة 37 26
رأس حدربة 33 25
الفيوم 39 22
بني سويف 40 22
المنيا 41 22
أسيوط 41 23
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 42 28
أسوان 42 29
الوادى الجديد 41 27
أبوسمبل 42 29
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة 44 32
المدينة 44 30
الرياض 44 31
المنامة 38 32
أبوظبى 38 28
الدوحة 43 33
الكويت 46 30
دمشق 31 16
بيروت 26 22
عمان 29 17
القدس 29 17
غزة 31 21
بغداد 42 26
مسقط 34 31
صنعاء 31 12
الخرطوم 42 30
طرابلس 30 23
تونس 32 21
الجزائر 24 20
الرباط 25 17
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 27 15
إسطنبول 29 18
إسلام آباد 36 24
نيودلهى 40 30
جاكرتا 34 25
بكين 25 13
كوالالمبور 35 25
طوكيو 24 17
أثينا 29 18
روما 29 15
باريس 21 12
مدريد 30 18
برلين 25 15
لندن 16 10
مونتريال 25 16
موسكو 25 12
نيويورك 33 21
واشنطن 37 22
نواكشوط 39 24
أديس أبابا 27 13

الطقس الأرصاد الظواهر الجوية الرياح انخفاض الرؤية الأفقية درجات الحرارة

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