الجو نار.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة| تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت، الموافق 06 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة: يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ويتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، في حين يعتدل الطقس ليلًا ليصبح مائلًا للحرارة على كافة الأنحاء.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وحذرت الأرصاد قائدي المركبات من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، تحديدًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة، ووصولًا إلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة في معظم المناطق، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

القاهرة الكبرى 37 22

السواحل الشمالية 30 21

شمال الصعيد 39 26

جنوب الصعيد 42 29.