أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي.. وحوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال| انفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 30 مايو حتى 5 يونيو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.

واستهل رئيس الوزراء أنشطة هذا الأسبوع، باجتماع لبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أشار إلى توجيهات فخامة الرئيس بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

ووجه بأهمية التعاون مع الشركات الجادة بما يحقق المستهدفات الإيجابية لهذا المشروع المهم، لافتًا إلى ضرورة جذب مختلف الشركات العالمية لإقامة مراكز توزيع لوجستية عالمية في مناطق التنمية المختلفة على أرض مصر.

وتم استعراض العروض المقدمة من عدد من الشركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجستية عالمية لمختلف السلع والبضائع، وكذا الإشارة إلى الخطى الخاصة بدراسة هذه العروض.

وعقد اجتماعًا لمتابعة جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، حيث تم استعراض جهود وزارة الصحة لدعم الرضاعة الطبيعية من خلال مراكز الرعاية الأولية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، واعتبارها أولوية صحية للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة أسفرت عن وصول إجمالي عدد اللجان المميكنة على مستوى محافظات الجمهورية إلى 300 لجنة، وعدد المنافذ المميكنة إلى 1235 منفذًا، بما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه من الأطفال حديثي الولادة.

وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، حيث أكد أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية.

وشدد على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وستواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، فيما تم الاتفاق على بدء حملة توعوية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة.

وتابع رئيس الوزراء مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أكد أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحظى بأهمية كبيرة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، مشيرًا إلى أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء، وتيسير المعاملات الجماهيرية.

وتمت الإشارة إلى أن هناك مجموعة عمل فنية مكلفة بمتابعة تشغيل المنظومة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وتم التأكيد على استهداف التوسع في مشروع ماكينات الخدمة الذاتية لضمان سهولة الوصول للخدمات وتقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث تناول الاجتماع موقف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، وكذا متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، فضلًا عن احتياجات القطاع الإنتاجي من المنتجات البترولية.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكهربائية الجاري تنفيذها، والجهود المبذولة لدعم قدرات الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، فضلًا عن متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يخص شركات قطاع البترول، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة حوكمة وهيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المختلفة.