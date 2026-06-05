3 مرشحين على منصب رئيس نادي قضاة مصر.. و61 مرشحا على مقاعد مجلس الإدارة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار هاني عيد، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون غمار المنافسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 26 يونيو الجاري، والتي تضمنت 3 مرشحين لمنصب رئيس النادي، و61 مرشحا على مقاعد مجلس الإدارة، وذلك بعد انتهاء أعمال فحص أوراق الترشح والفصل في الطلبات المقدمة من راغبي الترشح.

وستُجرى انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر، على منصب رئيس النادي، و16 مقعدا بمجلس الإدارة يتوزعون على النحو التالي: 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة والرؤساء بالمحاكم، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، ومقعد واحد للمستشارين المتقاعدين.

وتضمنت القائمة النهائية 3 مرشحين سيخوضون العملية الانتخابية على مقعد رئيس النادي وهم كل من المستشارين: ربيع قاسم (رئيس بمحكمة الاستئناف) - ومحمد رفعت جبر (رئيس بمحكمة الاستئناف) - ومحمد عبد الرحمن الذهبي (رئيس بمحكمة الاستئناف).

كما تضمنت القائمة 5 مرشحين عن المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين وهم كل من المستشارين: أشرف عيسى (رئيس بمحكمة الاستئناف) - جابر عبد الحميد سيد أحمد خليل (رئيس بمحكمة الاستئناف) - جمال القيسوني (رئيس بمحكمة الاستئناف) - سعد سيد مجاهد (رئيس بمحكمة الاستئناف) - عاصم عبد الحميد نصر (رئيس بمحكمة الاستئناف) .

وشملت القائمة 26 مرشحا على المقاعد الخمسة المخصصة للمستشارين وهم كل من المستشارين: أحمد عبد الراضي ثابت (نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) - أحمد فتحي حسن مصطفى (نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) - أحمد فتحي جنيدي (رئيس بمحكمة الاستئناف) - أحمد محمد مصطفى الدكروني (رئيس بمحكمة الاستئناف) - آسر إسماعيل أحمد حمدي (رئيس بمحكمة الاستئناف) - إمام محمد فؤاد الصيرفي (رئيس بمحكمة الاستئناف) - تامر عبد الرحمن محمود حسين كشك (رئيس بمحكمة الاستئناف) - حازم رسمي عبد المنعم (رئيس بمحكمة الاستئناف) - حازم محمد كمال حسن (رئيس بمحكمة الاستئناف) - حسام محمود إبراهيم سليمان (مستشار بمحكمة الاستئناف) - حسين حسن صاوي (رئيس بمحكمة الاستئناف) - شادي خليفه (مستشار بمحكمة الاستئناف) - الدكتور طارق أبو زيد (رئيس بمحكمة الاستئناف) - عبد الرحمن محمد الشهاوي (نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) - عماد الدين الدرمللي عبد الرزاق الطماوي (رئيس بمحكمة الاستئناف) - فيصل محمد مكي مرسي (رئيس بمحكمة الاستئناف) - محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادي (رئيس بمحكمة الاستئناف) - محمد البدري عبد الفتاح البدري (مستشار بمحكمة الاستئناف) - محمد صلاح محمد حسن (رئيس بمحكمة الاستئناف) - محمد صلاح محمد علي (رئيس بمحكمة الاستئناف) - محمد عزمي محمد نور أبو زيد ( نائب رئيس بمحكمة الاستئناف) - محمد علي محمد عبد الله (مستشار بمحكمة الاستئناف) - محمود محمد مرغني صادق (نائب رئيس محكمة النقض) - هشام السيد أحمد جادالله (رئيس بمحكمة الاستئناف) - ياسر عبد الصمد عبد العزيز دعبس (نائب رئيس محكمة النقض) - ياسر عثمان محمد علي (نائب رئيس بمحكمة الاستئناف).

كما تضمنت القائمة 16 مرشحا على المقاعد الخمسة المخصصة لرؤساء المحاكم والقضاة وهم كل من المستشارين: إبراهيم المنشاوي السيد البدوي (رئيس محكمة "أ") - أحمد الحفني محمد غانم (رئيس محكمة "أ") - أحمد سلامه علي عفيفي (رئيس محكمة "أ") - إسلام أحمد المصيلحي صالح (رئيس محكمة "أ") - إسلام عبد الرازق عيد تمراز (رئيس محكمة "أ") - باهي أسعد محمد خليل (رئيس محكمة "ب") - طارق نبيل عبد العظيم مبارك (رئيس محكمة "ب") - طاهر سعد أبو زيد (رئيس محكمة "أ") - عبد العزيز محمد العجيمي (قاض) - عمرو حسين عبد الحميد سليمان (رئيس محكمة "أ") - محمد صلاح لطفي عطيه (رئيس محكمة "ب") - محمد عبد الخالق يحيى عطيه (قاض) - محمد إبراهيم قنصوه (رئيس محكمة "أ") - محمد محمود فاروق إبراهيم (رئيس محكمة "أ") - محمود أحمد يحيى عبد المالك (رئيس محكمة "أ") - محمود محمد علي زيدان (رئيس محكمة "أ") .

كما شملت القائمة 14 مرشحا على المقاعد الخمسة المخصصة لأعضاء النيابة العامة وهم كل من: إبراهيم سامي إبراهيم حماد (وكيل النائب العام) - إبراهيم مفيد محروس مبارك (وكيل النائب العام) - أحمد إبراهيم صدقي أبو العزم (رئيس نيابة "أ") - أحمد أبو السعود شوقي الطنطاوي (وكيل من الفئة الممتازة) - أسامة عباس السيد عبد السلام (وكيل النائب العام) - إسلام مجدي عباس سيد (وكيل النائب العام) - إسلام ياسر الأحمداوي (رئيس نيابة "أ") - عبد العظيم صلاح عبد العزيز هنداوي (رئيس نيابة "أ") - عمرو نبيه أحمد فؤاد (رئيس نيابة "أ") - محمد شوقي نصر سالم (وكيل من الفئة الممتازة) - المستشار محمد علي محمد حفني (محام عام) - المستشار محمد هاني عبد الجابر (محام عام) - محمد يحيى أبو الدهب (رئيس نيابة "أ") - مصطفى شريف محمد عبد الرحمن (وكيل من الفئة الممتازة).