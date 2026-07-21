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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة طالبين في حادث تصادم بالمنوفية

مستشفى تلا
مستشفى تلا

شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة مما أدى لإصابة طالبين منهما طالب بارتجاج. 

واستقبل مستشفى صباح اليوم طالبين مصابين في حادث تصادم، وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز تلا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة في حدود المدينة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن الحادث عبارة عن تصادم دراجة نارية مع سيارة وإصابة طالبين بكسور وكدمات، وتم نقلهما للمشفى تحت الملاحظة 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.

المنوفية محافظة المنوفية حادث تصادم تلا

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