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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوحيد بالشرق الأوسط.. محافظ المنوفية يتفقد مبني اليونسكو بسرس الليان

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجري اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمدينة سرس الليان لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه الاستاذة عواطف طاحون رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

حيث تفقد محافظ المنوفية مقر المركز الإقليمي لتعليم الكبار التابع لمنظمة اليونسكو للوقوف علي منظومة العمل والاطمئنان على الإمكانيات المتاحة ومستوى الخدمات ، وإستمع الي شرح مفصل عن ألية العمل والخطط التدريبية المقدمة، موجهاً مدير المركز بإعداد تقرير شامل عن مستهدفات خطط العمل المستقبلية، ومكلفاً المستشار الهندسي بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مكتب الإستشارات الهندسية بجامعة المنوفية لعمل مقايسة كاملة للمبني للوقوف علي إحتياجاته وأعمال الصيانة اللازمة له، مشيراً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة. 

فيما تفقد محافظ المنوفية المركز التكنولوجي  بالوحدة المحلية لمدينة سرس الليان ،لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط داخل منظومة العمل لسرعة إنجاز طلبات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث إستمع المحافظ الي ألية خطة العمل ومراحل استقبال الطلبات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأكد المحافظ علي ضرورة تقديم كافة التيسيرات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وضمان إنهاء طلباتهم، كما تفقد المحافظ  ملحق وحدة البحوث الزراعية لمتابعة إنتظام سير العمل والإرتقاء بمستوى الخدمات، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من  المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المبني علي الطبيعة وإعداد تقرير مفصل بشأن كفاءته الإنشائية، لافتاً أن المحافظة لن تدخر جهداً في تنفيذ مشروعات ومبادرات تسهم في تحسين مستوي المعيشة وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية اليونيسكو جولة ميدانية

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