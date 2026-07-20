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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تعتمد نتيجة كلية طفولة مبكرة بنسبة نجاح 98%

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اعتمد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة البكالوريوس بكلية التربية للطفولة المبكرة للعام الجامعي 2025/2026، مؤكدًا أن الجامعة تواصل تطوير برامجها الأكاديمية لإعداد معلمات يمتلكن الكفاءة العلمية والعملية، بما يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة وسوق العمل، ويعزز جودة العملية التعليمية في مرحلتي رياض الأطفال والتربية الخاصة. 

وأكد رئيس الجامعة أن الاستثمار في إعداد معلم الطفولة المبكرة يمثل استثمارًا في بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة، وتطبيق أحدث المعايير الأكاديمية، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على رعاية الأطفال، واكتشاف مواهبهم، والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بكفاءة، مقدمًا التهنئة للخريجات وأسرهن، ومتمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح في حياتهن العملية. 

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن النتائج المتميزة التي حققتها الكلية تعكس الجهد الكبير الذي بذلته إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة طوال العام الدراسي، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم جميع كلياتها للارتقاء بمخرجات التعليم وتحقيق التميز الأكاديمي. 

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيناس الشتيحي، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، أن عدد الخريجات بلغ 256 طالبة، بواقع 152 طالبة ببرنامج إعداد معلمات رياض الأطفال، و104 طالبات ببرنامج إعداد معلمات التربية الخاصة. 

وأضافت أن نسبة النجاح ببرنامج إعداد معلمات رياض الأطفال بلغت 91%، فيما سجل برنامج إعداد معلمات التربية الخاصة نسبة نجاح 98%. 

وأشارت إلى أن الطالبة حنين جلال عبد العظيم عبد السلام حصلت على المركز الأول ببرنامج إعداد معلمات رياض الأطفال بنسبة 90.87% بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بينما حصلت الطالبة ندى رفعت محمد حامد على المركز الأول ببرنامج إعداد معلمات التربية الخاصة بنسبة 90.32% بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

المنوفية رئيس الجامعة اعتماد نتيجة كلية

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