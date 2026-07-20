محافظ المنوفية: سرس الليان جولتنا اليوم ودعوة لكل المواطنين لعرض شكواهم

قرر محافظ المنوفية اليوم ان الجولة الميدانية ستكون في مدينة سرس الليان، وتعود المحافظ خلال جولاته السابقة المرور على المدينة كلها من اول مجلس المدينة مروراً بالمناطق المنسية بالمدينة والمستشفيات.

وخلال جولة اليوم قرر محافظ المنوفية المرور بمقر اليونيسكو، مع بعض المناطق الحيوية وغير الحيوية الأخرى الموجود بالمدينة، وبعد الانتهاء من جولته سيكون هناك لقاء بالمواطنين تبعاً لمبادرة " كلنا عندك" التي أطلقها محافظ المنوفية خلال جولاته.

وتتكون المبادرة من حضور المواطنين اخر اليوم بعد الجولة في مركز المدينة ومقابلة المواطنين والسماع لشكواهم وحل شكواهم على الفور، وقد بدأها محافظ المنوفية في مركز الشهداء ثم قويسنا ثم تلا واليوم بمدينة سرس الليان، ويصطحب اللواء عمرو الغريب خلال الجولة جميع وكلاء الوزارة تقريباً والمستشار القانوني والهندسي للتسهيل على المواطنين خلال اللقاء؛ مشاكل المواطنين على الفور.